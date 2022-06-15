"خيرها عليّ".. مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق يظهر على الهواء مرتديا قميص نادي الزمالك (فيديو)

فسر مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، سبب ظهوره على الهواء في أحد البرامج الرياضية، مساء الثلاثاء، مرتديا قميص نادي الزمالك، بأنها محاولة منه لتهدئة الأوضاع ونبذ التعصب بين الناديين.

وقال مصطفى يونس، خلال استضافته في برنامج ”اللعيب”، المذاع عبر فضائية ”مصر mbc”: ”أنا نجم الأهلي ودمي كله النادي الأهلي والناس كلها عارفة إني راجل بحترم كلمتي، أنا صورت نفسي وأنا أرتدي قميص الزمالك وأرسلتها على جروب العائلة وقالوا لي لا تفعل ذلك”.

وعن سبب ارتدائه لقميص نادي الزمالك، أوضح أنه يرتديه بسبب الفتن التي أحدثتها مجموعة من الناس بين الفريقين، مشيرا: ”ارتديت قميص الزمالك عشان الناس اللي مولعة الدنيا بين الأهلي والزمالك وتستفاد من هذا الأمر، طول عمر الفريقين أخوات وأصحاب، وفانلة الزمالك خيرها عليّ، الزمالك سبب شهرتي ولم أخسر أمامه سوى مرة واحدة“.

وتابع: ”أول مباراة قمة لي تمكنت من إحراز هدف المباراة الوحيد ويشرفني ارتداء قميص الزمالك، وأنا مدين للفريق الأبيض بالفضل“.

الكابتن مصطفى يونس يوفي بوعده ويظهر بتيشرت الزمالك ❤️🇦🇹🏹

نادي الزمالك خيره عليه 🥰 pic.twitter.com/4Ob8ukvyzQ — 1️⃣‏𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹Zsc🏹Forever (@ah_061) June 14, 2022

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري، يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ20 من منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي والزمالك قد تأهلا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، بعد ما استطاع الثنائي عبور فريقي المصري بالسلوم والداخلية، على الترتيب.

ويعد مصطفى يونس من أبرز نجوم خط الدفاع في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، حيث اعتزل اللعب عام 1985.

بدأ يونس مسيرته الرياضية عام 1969 مع الأهلي، حيث لعب في صفوف الفريق الأحمر إلى ما يقرب من 12 عاما وسط الحصول على العديد من البطولات.

ومن أبرز البطولات التي حصل عليها مصطفى يونس بطولة الدوري العام مواسم (1974/1975 وحتى 1981/1982)، وكأس مصر أعوام (1978 – 1981- 1983)، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية عام 1982.

عقب الاعتزال، خاض مصطفى يونس تجربة تدريبية قصيرة مع فريق الهلال السوداني، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بلدية المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الكؤوس الأفريقية، في موسم 2003 – 2004.

كما تولى يونس تدريب منتخب مصر للشباب، وقاده إلى نهائيات أمم أفريقيا للشباب عام 2011.