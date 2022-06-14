ميدو: كارلوس كيروش يقترب من العودة لتدريب منتخب مصر

كشف أحمد حسام ميدو، مفاجأة باقتراب البرتغالي كارلوس كيروش من العودة مرة أخرى لتدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلفا لإيهاب جلال.

وخسر منتخب مصر أمام مضيفه كوريا الجنوبية 1-4، اليوم الثلاثاء، في تجربة ودية دولية، بعد أيام من الخسارة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال ميدو في برنامجه التليفزيوني إن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري يجري مفاوضات مع كارلوس كيروش، للعودة مجددا إلى تدريب منتخب مصر حال إقالة إيهاب جلال.

وأكد ميدو -المقرب من حازم إمام- أن عضو مجلس الاتحاد المصري فتح خط المفاوضات مع كارلوس كيروش، وأنه يعمل على مدار 8 ساعات ماضية ومتواصلة.. بنسبة 90% كيروش سيعود مجددا لتدريب منتخب مصر“.

وإذا فشلت المفاوضات مع كيروش قال ميدو: ”سيكون هناك مدربا أجنبيا كبيرا سيتولى المهمة الفنية لمنتخب مصر“، ولكنه لم يفصح عن الاسم.

وواصل: ”سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وهو اسم كبير، وسيضع الاستراتيجية الخاصة بالمنتخبات في الفترة المقبلة“.

أحمد حسام ميدو عبر @alremontadacom – كيروش سيعود ل #منتخب_مصر بنسبة 90% بعد مفاوضات من جانب حازم إمام. – سيتم التعاقد مع مدير فني كبير لاتحاد الكرة. – حازم إمام يتفاوض مع كلاتنبيرج لتولي رئاسة لجنة الحكام. – من يطالب باستقالة اتحاد الكرة لا يعرف تبعات الاستقالة.@midoahm pic.twitter.com/2FV1X06W4K — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 14, 2022

يذكر أن المنتخب الكوري بقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو جراح ”الفراعنة“، مع المدرب إيهاب جلال، بهزيمة ثقيلة، وسط شكوك حول مستقبل جلال، واحتمالية تغييره بعد 3 مباريات فقط.

وخسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد، يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط، وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها منتخبات كل من إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

وأدلى جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعليقات مثيرة للجدل، يوم السبت، بعدما ألمح إلى بدء البحث عن مدرب أجنبي، قبل أن يحاول تحسين الصورة ويقول إن هذا لا يعني اتخاذ قرار بإقالة جلال.

وأعلن الاتحاد المصري أنه سيعقد اجتماعا، يوم الخميس، وسيتخذ بعض القرارات الحاسمة، بينما تلعب مصر مع كوريا الجنوبية وديا يوم الثلاثاء في مباراة قد تكون الثالثة والأخيرة لجلال مع منتخب بلاده.

حل أزمة التحكيم

في نفس السياق كشف ميدو أن حازم إمام يعمل على ملف تحسين أداء الحكام المصريين في الفترة المقبلة.

وأوضح: ”إمام فتح خط المفاوضات مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرغ لتولي منصب رئاسة لجنة التحكيم في مصر“.