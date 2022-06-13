الزمالك يقلب الطاولة على الداخلية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر (فيديو)

تأهل نادي الزمالك إلى ثمن نهائي كأس مصر للموسم 2021/2022 بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على الداخلية، اليوم الإثنين، في دور الـ32.

وكان الداخلية البادئ في التسجيل بهدف من توقيع سمير فكري في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

"يا ولد يا ولد يا ولد، هي بالعقل يا سمير يا فكري" 🗣️ هدف الداخلية الأول في شباك الزمالك ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/dZTv3ETNNj pic.twitter.com/FHz94SYNX1 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 13, 2022

وأدرك سيف فاروق جعفر التعادل للزمالك في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة وقوية من خارج منطقة الجزاء.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي على التعادل 1/1. وسجل أشرف بنشرقي هدف الفوز والتأهل للزمالك في الدقيقة 105+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

"عشان الزملكاوية يفرحوا ويفرح ملك النص فاروق جعفر" 🗣️ سيف جعفر يسجل هدف التعادل للزمالك في شباك الداخلية بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/dZTv3ETNNj pic.twitter.com/heh3Cgs7Ja — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 13, 2022

وحقق الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019/2020، وكان هذا اللقب الـ37 للمارد الأحمر في البطولة وهو أكثر من نال اللقب، في حين نال الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة آخرها عام 2019.