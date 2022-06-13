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رياضة

الزمالك يقلب الطاولة على الداخلية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 13 يونيو 2022 20:49 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 21:15 GMT

الزمالك يقلب الطاولة على الداخلية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر (فيديو)

تأهل نادي الزمالك إلى ثمن نهائي كأس مصر للموسم 2021/2022 بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على الداخلية، اليوم الإثنين، في دور الـ32. وكان الداخلية البادئ في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل نادي الزمالك إلى ثمن نهائي كأس مصر للموسم 2021/2022 بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على الداخلية، اليوم الإثنين، في دور الـ32.

وكان الداخلية البادئ في التسجيل بهدف من توقيع سمير فكري في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وأدرك سيف فاروق جعفر التعادل للزمالك في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة وقوية من خارج منطقة الجزاء.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي على التعادل 1/1. وسجل أشرف بنشرقي هدف الفوز والتأهل للزمالك في الدقيقة 105+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019/2020، وكان هذا اللقب الـ37 للمارد الأحمر في البطولة وهو أكثر من نال اللقب، في حين نال الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة آخرها عام 2019.

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