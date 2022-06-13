كواليس رحيل موسيماني عن النادي الأهلي والسيناريو الأقرب لتحديد خليفته

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، بشكل رسمي فسخ عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، بعد ارتباط دام 20 شهرا.

وأكد الأهلي في بيانه أن موسيماني طلب الرحيل عن منصبه وعدم البقاء كمدير فني للفريق؛ وهو ما جعل الإدارة توافق على رحيله وفسخ العقد بالتراضي.

رسميًا.. النادي الأهلي المصري يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي https://t.co/hn95UrCK2r pic.twitter.com/jMF7u4XpWG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وقال مصدر داخل إدارة النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“، إن النية كانت تتجه لبقاء موسيماني مع إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني وتغيير خطط المدرب التدريبية ونظام الأجازات والمباريات الودية.

وأشار إلى أن موسيماني حضر إلى القاهرة قادما من المغرب، مساء السبت، وحرص على الحضور إلى مقر النادي الأهلي للاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة الكرة، لكن الجلسة شهدت رفض المدرب إضافة عناصر للجهاز الفني أو تغيير أيا من طرقه التدريبية، كما طلب عدم الاستمرار في منصبه كمدرب للفريق.

وغاب موسيماني عن إدارة مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم في كأس مصر، أمس الأحد؛ وهو ما أثار الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وواصل موسيماني الغياب عن قيادة تدريبات الأهلي، اليوم الإثنين، وعقد اجتماعا جديدا مع إدارة القلعة الحمراء، قبل أم يتم الإعلان عن توصل الطرفان لاتفاق حول الرحيل.

وتولى موسيماني البالغ من العمر 57 عاما تدريب النادي الأهلي في أكتوبر 2020.

ومن المتوقع أن يقود موسيماني فريقا قطريا خلال الفترة المقبلة.

خليفة موسيماني

واستقر الرأي داخل إدارة النادي الأهلي على إسناد المهمة بشكل مؤقت للمدرب سامي قمصان لتولي منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويبقى السيناريو الأقرب لاختيار خليفة موسيماني بحسب مصدر في القلعة الحمراء لشبكة ”إرم نيوز“ التعاقد مع مدرب أوروبي، خاصة أنه تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بتجهيز بعض السير الذاتية لتولي قيادة الفريق.

ويميل الأهلي للتعاقد مع المدرب الجديد قبل نهاية الموسم الحالي ليكون صاحب الكلمة في تقييم اللاعبين والصفقات الجديدة مع منحه الصلاحيات في تشكيل الجهاز الفني.

ونفى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ وجود أي اتصالات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق لتولي قيادة الأهلي مجددًا، مؤكدًا أنه لم يتم التواصل مع فايلر حول هذا الأمر.