غياب موسيماني عن تدريبات الأهلي المصري يثير الجدل

غاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن مران الفريق، اليوم الإثنين، دون أسباب معلنة حتى الآن من قبل ناديه.

وقاد سامي قمصان تدريبات الفريق، بعدما قاد الفريق بالفعل من مقعد المدرب مساء أمس، خلال مواجهة الأهلي ضد فريق المصري بالسلوم، في مواجهة الفريقين ببطولة كأس مصر، والتي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة (1-0).

وحضر أعضاء الجهاز المعاون تدريبات الفريق اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني المقرر لها بعد غد الأربعاء في الدوري.

ولم يظهر موسيماني في ملعب ”السلام“ خلال مباراة المصري بالسلوم، أمس، وتخلف عن زيارة الفريق في المعسكر أيضا، ما أثار جدلا واسعا بشأن غيابه، رغم عودته من السفر مؤخرا، حيث تواجد في المغرب للحصول على دورة تدريبية هناك.

وأشارت تقارير إلى أن موسيماني غاب عن مباراة الأمس، بداعي تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، بخلاف أنه لم يتابع تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

سبب عدم حضور موسيماني مباراة الاهلي والمصري بالسلوم https://t.co/fOmpnsLs5W pic.twitter.com/Fxwj5685vA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 12, 2022

وعقد بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

شهد تدريب الأهلي انتظام النجم المالي، أليو ديانج، بعد عودته للقاهرة، إثر مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس إمم أفريقيا 2023، أمام الكونغو وجنوب السودان.

وكان سامي قمصان قد تولى قيادة التدريبات، في الفترة الماضية، وخاض مباراة ودية ضد فريق الدفاع الجوي فاز بها الأهلي بخمسة أهداف.

وأحرز أحمد عبد القادر هدفا في الشوط الثاني ليتأهل الأهلي إلى دور الستة عشر بكأس مصر لكرة القدم بعد تغلبه 1-صفر على المصري بالسلوم، يوم الأحد.

وفي أول مباراة منذ الخسارة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الشهر الماضي، غاب المدرب بيتسو موسيماني عن الأهلي وتولى سامي قمصان المسؤولية.

ويستعد الأهلي حاليا لمباراة إيسترن كومباني المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقررة مساء الأربعاء المقبل.