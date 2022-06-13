حمد إبراهيم: والدة إيهاب جلال تبكي وامتنعت عن تناول الدواء حزنا على تصريحات إقالة ابنها (فيديو)

حرص حمد إبراهيم، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، على دعم إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر، في ظل الهجوم عليه بعد خسارته أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان حمد إبراهيم قد لازم إيهاب جلال خلال مسيرته التدريبية وعمل معه في العديد من الأندية، مثل مصر المقاصة وبيراميدز كمدرب مساعد في الجهاز الفني.

وأدلى جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعليقات مثيرة للجدل، يوم السبت، بعدما ألمح إلى بدء البحث عن مدرب أجنبي، قبل أن يحاول تحسين الصورة ويقول إن هذا لا يعني اتخاذ قرار بإقالة جلال.

وأعلن الاتحاد المصري أنه سيعقد اجتماعا، يوم الخميس، وسيتخذ بعض القرارات الحاسمة، بينما تلعب مصر مع كوريا الجنوبية وديا يوم الثلاثاء في مباراة قد تكون الثالثة والأخيرة لجلال مع منتخب بلاده.

وخسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد، يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: ”لا يوجد إنسان في الدنيا يستطيع أن يتحمل ما حدث مع إيهاب جلال، عيب ما حدث معه وأن نستكثر على أحد منصبه، وهناك أشخاص (أكل عيشهم) في تجريح الناس، هل تتخيلوا أن الله سيترككم؟“.

وأضاف: ”أقسم بالله والدة إيهاب جلال متأثرة بما حدث ورفضت أن تتناول الدواء، ويجب أن نراعي مشاعر أسر الناس، السيدة تبكي بسبب ما حدث، وليه نعمل في بعضنا هكذا، لماذا كادر جيد نعمل فيه ما حدث“.

وأردف: ”إيهاب جلال مدرب كبير وبدأ من الصفر، ومشكلتنا في أن الشخص المؤدب الذي لا يرد يظنه الناس ضعيفًا وهذه مشكلتنا في بلدنا من يأخذ حقه صاحب الصوت العالي، لكن هذا ليس ضعفا، هو يحترم نفسه والناس، لكن متى سيحترم الناس بعضهم البعض؟ الرجل يتعرض لضغط غير عادي، كفاية التجريح الذي يحدث“.

حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي السابق: أقسم بالله والدة إيهاب جلال تبكي وامتنعت عن تناول الدواء حزنا على ما يتعرض له ابنها! 👇😟#جمهور_التالتة pic.twitter.com/TXAe9orTuC — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 12, 2022

واستطرد: ”إيهاب جلال لم يضع شرطًا واحدًا في عقده مع اتحاد الكرة، وما حدث معه حرام، لماذا تفعلون ذلك في الرجل؟ هذا عيب فهو بني آدم محترم“.

واختتم: ”موقف يوم السبت والتصريح عن رحيله وهو على متن الطائرة جاء خوفًا من أن يُقال التصريح ذاته قبل السفر، حتى لا يرفض المدرب مرافقة بعثة المنتخب إلى كوريا، وهو ما كان ليفعل ذلك لأنه مدرب محترم ولا يتهرب من المسؤولية“.

ورغم أن جلال تعرض لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية خاصة بعد الظهور بشكل متواضع في الخسارة 2-صفر أمام إثيوبيا الأسبوع الماضي فإن التكهنات حول رحيله السريع منحته بعض التعاطف.

وفاز جلال، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل كارلوس كيروش، بمباراته الأولى 1-صفر على غينيا، ثم خسر أمام إثيوبيا في مباراة أقيمت في مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وخسر منتخب مصر 0/2 أمام منافسه منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، اليوم الخميس.

وعلى ملعب (بينغو) في مدينة ليلونغوي في دولة مالاوي، وفي غياب النجم الأول محمد صلاح، تلقى منتخب مصر هدفين في الشوط الأول ليخسر 0/2 أمام إثيوبيا، وهذه أول خسارة في ثاني مباراة تحت قيادة المدرب المحلي إيهاب جلال.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط، وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها منتخبات كل من إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

وشهدت الجولة الثانية من التصفيات فوز غينيا 1/0 على مالاوي، سجله نابي كيتا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات في سبتمبر المقبل.