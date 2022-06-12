وسط تضارب الأنباء حول إقالته.. تريزيغيه يدعم إيهاب جلال مدرب منتخب مصر

أظهر محمود حسن (تريزيغيه) لاعب منتخب مصر دعمه للمدرب إيهاب جلال وسط تكهنات ومؤشرات إلى أن مدرب المنتخب الوطني الجديد قد يفقد منصبه مع الوصول إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وأدلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري بتعليقات مثيرة للجدل أمس السبت بعدما ألمح إلى بدء البحث عن مدرب أجنبي، قبل أن يحاول تحسين الصورة ويقول إن هذا لا يعني اتخاذ قرار بإقالة جلال.

وأعلن الاتحاد المصري أنه سيعقد اجتماعا يوم الخميس وسيتخذ بعض القرارات الحاسمة، بينما تلعب مصر مع كوريا الجنوبية وديا يوم الثلاثاء في مباراة قد تكون الثالثة والأخيرة لجلال مع منتخب بلاده.

وكتب تريزيغيه الذي خرج من تشكيلة مصر بسبب الإصابة، في حسابه على فيسبوك ”أدعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم. لي الشرف دائما أني أتدرب مع مدرب كبير زي حضرتك“.

ورغم أن جلال تعرض لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية خاصة بعد الظهور بشكل متواضع في الخسارة 2-صفر أمام إثيوبيا الأسبوع الماضي فإن التكهنات حول رحيله السريع منحته بعض التعاطف.

وفاز جلال، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل كارلوس كيروش، بمباراته الأولى 1-صفر على غينيا، ثم خسر أمام إثيوبيا في مباراة أقيمت في مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

ولم يتوقف الدعم على رسالة تريزيجيه، لكن محمد مجدي (قفشة) لاعب منتخب مصر نشر صورة على إنستغرام أثناء الاحتفال مع جلال بعد الفوز على غينيا مطلع الشهر الجاري.

كما قال أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيدي بعدما سجل هدف الفوز 2-1 على المنصورة في دور 32 لكأس مصر اليوم الأحد ”قبل أن يكون مدربي وصاحب فضل علي، فهو في قمة الأخلاق والاحترام، وما يحدث معه لا يقبله أي إنسان“.

وخسر منتخب مصر 0/2 أمام منافسه منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، اليوم الخميس.

وعلى ملعب (بينغو) في مدينة ليلونغوي في دولة مالاوي، وفي غياب النجم الأول محمد صلاح، تلقى منتخب مصر هدفين في الشوط الأول ليخسر 0/2 أمام إثيوبيا، وهذه أول خسارة في ثاني مباراة تحت قيادة المدرب المحلي إيهاب جلال.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط، وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها منتخبات كل من إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

وشهدت الجولة الثانية من التصفيات فوز غينيا 1/0 على مالاوي سجله نابي كيتا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات في سبتمبر المقبل.