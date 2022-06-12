سبب عدم حضور موسيماني مباراة الأهلي والمصري في السلوم

غاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عن مباراة المصري في السلوم ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

ولم يحضر موسيماني إلى ملعب السلام في القاهرة لقيادة الفريق الأحمر في هذه المباراة وفضل التواجد في فندق الإقامة.

وكلفت إدارة الأهلي المدرب العام سامي قمصان بقيادة الفريق في لقاء المصري بالسلوم بعد اعتذار موسيماني بداعي تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا بخلاف أنه لم يتابع تدريبات الفريق في الفترة الماضية.

وعاد موسيماني إلى مصر، مساء أمس السبت، من المغرب عقب المشاركة في دورة تدريبية ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالتعاون الاتحاد المغربي للحصول على رخصة ”كاف برو“.

وعقد موسيماني جلسة، مساء أمس السبت، مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورجل الأعمال ياسين منصور من أجل ترتيب بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول.

وكان سامي قمصان قد تولى قيادة التدريبات، في الفترة الماضية، وخاض مباراة ودية ضد فريق الدفاع الجوي فاز بها الأهلي بخمسة أهداف.