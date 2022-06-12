الأهلي يواصل الضغط على اتحاد الكرة المصري بـ3 استفسارات جديدة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا

واصل النادي الأهلي ضغطه على الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر أمام نظيره المغربي.

والأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسختين الماضيتين، خسر (0-2) أمام الوداد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يطالب بإقامة نهائي أبطال أفريقيا من مباراتين https://t.co/Hw2RI6Vzy2 pic.twitter.com/AqzP8pjGYo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وبعد يوم واحد من مؤتمر محمود الخطيب ريس النادي الأهلي والذي اتهم فيه الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه السبب في حرمان مصر من استضافة نهائي دوري الأبطال بدعوى إخفائه خطاب الاتحاد الإفريقي ”كاف“ بشأن تنظيم البطولات القارية.

كما وجه الخطيب اتهامًا إلى جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بعدم التعاون وتجاهل إرسال الخطابات التي تدعم موقف الأهلي في دعواه ضد كاف بالمحكمة الرياضية.

ونشر النادي الأهلي بيانا جديدًا مساء اليوم الأحد، يطلب فيه الرد من اتحاد الكرة على بعض الاستفسارات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال الأهلي في بيانه إنه يضع 3 استفسارات تحتاج إلى رد عاجل من اتحاد الكرة وجات كالتالي:

1- لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.. مع أنه تسلم خطاب الكاف يوم 19/1/2022، وعندما قام بالرد على خطاب الكاف، كان بعد أكثر من شهرين، ولم يطلب التنظيم بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد فقط.

2- لماذا اتحاد الكرة، ظل يماطل مع النادي الأهلي أربعة أيام، حتى يحصل النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والإفريقي، وهذا حق أصيل للنادي وفقًا لمبادئ الدستور المصري.

3- لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ملفه لدى الكاف أسوة بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها، وأسند إليها تنظيم نهائي الكونفدرالية رغم استبعادها في بادئ الأمر.

🚨🚨ثلاث استفسارات تحتاج إلى رد اتحاد الكرة ⁉️ pic.twitter.com/EahfIZFP6c — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 12, 2022

يذكر أن الخطيب قال في مؤتمر صحفي أمس السبت إن أعضاء اتحاد كرة القدم المصري تحدثوا بكثافة في وسال الإعلام بأن الأهلي لم يطلب تنظيم المباراة، وهو كلام غير صحيح.

وقال الخطيب: ”لا يصح أن يردد المسؤولون في اتحاد الكرة كلامًا غير صحيح، وكلامًا يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولون عن إدارة اللعبة في مصر“.

وأوضح رئيس الأهلي أنهم ينتظرون نتيجة تحقيقات اللجنة العليا التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتحقيق في اختفاء خطاب الكاف لاتحاد الكرة بتاريخ 19 يناير مع احتفاظهم بكل السبل للحصول على حقوقهم.

وفقد الأهلي فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي، كمكافأة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربي، كما خسر الأهلي مكافأة المشاركة في السوبر الإفريقي، والتي تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلي مكافأة كأس العالم للأندية، والتي تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكي بالنسبة لصاحب المركز السادس.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة المصري بالسلوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، والتي ستقام مساء يوم 12 يونيو الجاري باستاد السلام.