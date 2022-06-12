تضارب التصريحات في اتحاد الكرة بشأن إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

ألمح جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى قرب إقالة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد، ثم نفى ذلك سريعا، بينما تبقى تكهنات وسائل الإعلام المحلية بوقوع الانفصال بين الطرفين، يوم الخميس المقبل.

وقال علام أولا في تصريحات تلفزيونية ”يوم الخميس سنعلن.. أنا مكلف (ثنائي مجلس إدارة الاتحاد المصري) حازم إمام وكابتن محمد بركات بدراسة سيرة ذاتية لمدربين أجانب“.

واعتبرت وسائل الإعلام تصريح علام إعلانا غير مباشر عن إقالة جلال، الذي تولى قيادة المنتخب في مباراتين فقط.

لكن بعد ساعات قليلة نفى علام في بيان لاتحاد الكرة إقالة جلال.

وذكر علام في البيان ”لم أصرح بإقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي“.

”وكلفنا حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبا لأي ظروف تطرأ في الأيام المقبلة“.

🔴 | بيان …. ⬇️⬇️ جمال علام : لم أصرح باقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل وكلفنا اللجنة الفنية ( حازم امام – محمد بركات ) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسباً لأية ظروف تطرأ خلال الايام المقبلة. pic.twitter.com/du4kn779dR — EFA.eg (@EFA) June 11, 2022

توضيح من عضو مجلس الإدارة

من جانبه، أوضح اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة قرار الجبلاية بإقالة إيهاب جلال.

وقال حلمي مشهور في تصريحات تلفزيونية ”جمال علام يقصد أن حازم إمام ومحمد بركات يدرسان السير الذاتية بشأن اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي والمدير الفني للاتحاد فقط، والناس فهمت الموضوع خطأ“.

وأضاف ”إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي ونتمنى له التوفيق، ولم تتم إقالته. ليس من المعقول أن نقيل المدير الفني بسبب مباراة، وحتى إذا خسر مباراة كوريا المقبلة (سيستمر)، إيهاب قيمة كبيرة ولم يكن هناك تسرع في تعيينه، وفي مباراة إثيوبيا كنا تائهين ولازم نعترف أننا كنا سيئين“.

وأشار ”إيهاب جلال قيمة كبيرة ومن الوارد أن يغيب عنه التوفيق في مباراة، اتحاد الكرة منتخب من جمعية عمومية، وهو خادم أمين لها“.

وشدد ”علاقتنا بالمدرب السابق للمنتخب كارلوس كيروش جيدة، ونتواصل معه باستمرار، وهو يقدم الشكر للاتحاد المصري، فهو مدير فني جيد، لكن المنتخب لديه إيهاب جلال الآن“.

* قرارات حاسمة

يأتي تعليق علام بعدما قال الاتحاد المصري في وقت سابق السبت إنه سيتخذ ”قرارات مهمة وحاسمة“ يوم الخميس، وبعد مواجهة كوريا الجنوبية في مباراة ودية يوم الثلاثاء.

واتجه جلال وتشكيلته إلى كوريا الجنوبية بالفعل، لذا فإن تصريحات علام أججت الغضب العام لطريقة التعامل مع المدرب.

وكتب الاتحاد المصري على فيسبوك أنه عقد اجتماعا من أجل مناقشة ”ملابسات وأحداث مباراة مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة“.

وأضاف الاتحاد أنه استقر على انتظار مواجهة كوريا يوم الثلاثاء وبعدها ”سيكون من المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل“.

وظهرت مصر بشكل متواضع جدا خلال الخسارة 2-صفر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس الماضي، وكانت محظوظة لعدم استقبال المزيد من الأهداف، بينما فازت قبلها بأيام بشق الأنفس 1-صفر على ضيفتها غينيا في الجولة الافتتاحية.

وتولى جلال، مدرب بيراميدز والإسماعيلي ومصر للمقاصة السابق، تدريب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، وخاض المباراتين السابقتين خلال الشهر الجاري.

وتعرض جلال لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية والمشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أن يخسر أمام إثيوبيا وحتى عند تعيينه بداعي عدم تحقيقه ألقابا أو إنجازات كبيرة بمسيرته.

وهناك مطالبات عديدة برحيل مجلس إدارة الاتحاد المصري، لكن يبدو أن الاتحاد سيحاول تخفيف الضغوط عليه عن طريق إقالة جلال.