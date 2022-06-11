استعدادًا لإقالة إيهاب جلال.. اتحاد الكرة المصري يؤكد بحثه عن مدير فني أجنبي جديد

أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، عن بدء البحث عن مدير فني أجنبي جديد خلفًا للمدرب الحالي إيهاب جلال، وتكليف عضوي المجلس حازم إمام ومحمد بركات بهذا الملف.

وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية: ”إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نقول تبريرات، وكلفت حازم إمام، ومحمد بركات، بالبحث عن مدربين أجانب، وكنا سنعلن هذا الأمر بعد لقاء كوريا الجنوبية الودي، يوم الخميس المقبل، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تعهد بتوفير دولارات في حالة التعاقد مع مدير فني أجنبي، وليس لدينا مانع بعودة البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب، ولم أكن أنا السبب وراء رحيله من الأساس“.

وأضاف: ”نهتم بحالة اللاعبين النفسية قبل مواجهة كوريا، لذلك كان من غير المنطقي إعلان رحيل الجهاز الفني عقب مباراة إثيوبيا، لا يصح أن نتحدث عن عدم خوض مباراة كوريا الودية لأن هناك تعاقدات تحكم ذلك“.

وواصل: ”هناك حملة قوية ضد اتحاد الكرة والغرض منها هو رحيل مجلس إدارة الاتحاد، نشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نقول تبريرات“.

وتابع: ”إيهاب جلال ليس لديه ثقة بنفسه من البداية لأن الكل كان يهاجمه، ولم يقف أحد مع إيهاب جلال مثلما يقفون مع المدرب الأجنبي، وعند اختيار مدير فني جديد خلفًا لكيروش لم يكن لدينا دولارات في خزينة اتحاد الكرة“.

🔴 📸 | منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا استعدادًا لودية كوريا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال، تدريبا في الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم ١٤ يونيو الجاري .#EFA pic.twitter.com/jT0K4bGt5c — EFA.eg (@EFA) June 11, 2022

وأشار: ”إيهاب جلال يحصل على 725 ألف جنيه شهريًا، وكان يحصل على مبلغ أكبر من هذا في بيراميدز، وكيروش كان يحصل على 127 ألف دولار، وبالتأكيد لو عاد فالأرقام ستكون أكبر من هذا“.

ورد جمال علام على الأزمة المثارة مع الأهلي المصري بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: ”لم أرَ اتحاد الكرة المصري يتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال من قبل، وهناك حملة علينا لا أعرف الهدف منها، هل يريدون رحيلنا وعودة من كان متواجدًا من قبل؟“.

وأردف: ”لا يصح أن يقال عن اتحاد الكرة أنه أخفى خطابات، وأريد أن أفهم ما الهدف من الضجة التي تحدث بشأن استضافة نهائي دوري الأبطال، الأهلي في الموسم الماضي لعب في المغرب ولم يتقدم اتحاد الكرة المصري بطلب لاستضافة اللقاء، ولا يصح أن يحاسبني أحد على ما كان يحدث السنوات الماضية“.

وشدد: ”تسلمت اتحاد الكرة وعليه ديون 600 مليون جنيه، ومشروع الهدف وحده مديون للدولة بـ450 مليون جنيه، وخزينة الاتحاد كان بها 200 ألف دولار، وكل ذلك ليس مسؤوليتي، بل مسؤولية من سبقوني“.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن، اليوم السبت، أنه سيتخذ ”قرارات مهمة وحاسمة“، يوم الخميس المقبل، وبعد يومين من مواجهة كوريا الجنوبية وديًا، وسط تقارير محلية عن قرب رحيل المدرب إيهاب جلال.

وكتب الاتحاد على ”فيسبوك“ أنه عقد اجتماعًا من أجل مناقشة ”ملابسات وأحداث مباراة مصر وإثيوبيا، والتداعيات الخاصة بالهزيمة“.

وأضاف الاتحاد أنه استقر على انتظار مواجهة كوريا، يوم الثلاثاء، وبعدها ”سيكون من المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة، الخميس المقبل“.

وظهرت مصر بشكل متواضع جدًا خلال الخسارة 2-صفر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، يوم الخميس الماضي، وكانت محظوظة لعدم استقبال المزيد من الأهداف، بينما فازت قبلها بأيام بشق الأنفس 1-صفر على ضيفتها غينيا في الجولة الافتتاحية.

وتولى جلال، مدرب بيراميدز والإسماعيلي ومصر للمقاصة السابق، تدريب مصر خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، وخاض المباراتين السابقتين خلال الشهر الجاري، لكنه قد يرحل سريعًا.

وتعرض جلال لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية والمشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل حتى أن يخسر أمام إثيوبيا، وذكرت تقارير عديدة أنه على أعتاب فقدان منصبه.