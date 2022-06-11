تقرير: محمد بن رمضان نجم الترجي التونسي يرفض الانتقال إلى الأهلي المصري

كشفت قناة ”IFM Sport“ التونسية، أن محمد بن رمضان، لاعب وسط الترجي، رفض العرض الذي قُدم إليه من قبل النادي الأهلي المصري، مشيرة إلى أن اللاعب يفضل الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

ومحمد بن رمضان يعد من أفضل لاعبي خط الوسط في فريق الترجي التونسي، في آخر موسمين.

وظهر محمد بن رمضان، مع الفريق الأول بنادي الترجي، في صيف 2018، ويرتبط اللاعب بعقد مع الفريق حتى 30 يونيو 2023.

وكان تقارير تونسية قد أشار إلى ”الأهلي المصري يجري بالفعل مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط محمد بن رمضان“.

وكان الأهلي عرض دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الترجي المقدر بـ 1.5 مليون يورو، وراتب سنوي للاعب 1.2 مليون دولار.

وأفادت التقارير التونسية، أن اللاعب وإدارة ناديه ينتظران عرضًا قويًا خلال الفترة المقبلة من أحد الدوريات الأوروبية والتركية التي ترغب بضمه.



وظهر محمد بن رمضان، مع فريق الترجي في 102 مباراة بمختلف البطولات التي شارك فيها الفريق، بواقع 8065 دقيقة.

وتمكن المهاجم الشاب من تسجيل 20 هدفًا، وصنع 4 أخرى، في مختلف المباريات التي شارك فيها مع الترجي التونسي، وحصل على 11 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة واحدة.

وشارك محمد بن رمضان، صاحب الـ22 عامًا مع منتخب تونس في 20 مباراة، ولكنه لم ينجح بتسجيل أو صناعة أي هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم، مساء الأحد المقبل الموافق 12 يونيو الجاري، في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وفي سياق آخر، تقررت إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة، يوم 19 يونيو المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وقامت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، باختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.