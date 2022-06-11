هاني أبو ريدة يرد على تصريحات محمود الخطيب بشأن أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أصدر هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، بيانًا صحفيًا أكد خلاله وقوفه التام وراء حقوق الأندية والمنتخبات المصرية على المستويين الدولي والأفريقي على مدار رحلته مع المواقع الرياضية الدولية، منذ العام 2004، وحتى الآن.

وقال أبوريدة عبر بيانه ”من هذا المنطلق، فإنه ارتأى توضيح بعض النقاط المهمة التي سببت بعض الإشكاليات لعدد من المواقف خلال الفترة الأخيرة رغم عزوفه عن التعامل الإعلامي طوال المرحلة الماضية“.

وأشار أبوريدة إلى أنه لم يكن له أي دور معلن أو غير معلن في اختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي رغم تقديره الشخصي لجميع أعضائه.

وأضاف: ”لم أشارك مع الاتحاد الحالي في أي اجتماع رغم أحقيتي القانونية واللائحية في عضويته بموجب موقعي الدولي“.

وتابع: ”التقدم لتنظيم أي حدث رياضي على أي مستوى هو مسؤولية الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما لم يتم خلال المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي فيما يخص تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم ولا بعد هذه المدة، مما جعل الكاف يحصر اختياراته على الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأهلية في هذا الشأن“.

وواصل: ”على مدار 18 عامًا تشرفت بدوري في تنظيم مصر بكفاءة عالية للعديد من الأحداث الأفريقية والعالمية، أهمها كأس الأمم الأفريقية 2006، وكأس العالم للشباب 2009، وكأس الأمم الأفريقية 2019، وكأس أفريقيا تحت 23 العام 2019، والعديد من بطولات الناشئين والشباب والفئات الأخرى، بالتنسيق التام مع الاتحادات المصرية المتعاقبة، وتحت مظلة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة“.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يطالب بإقامة نهائي أبطال أفريقيا من مباراتين https://t.co/Hw2RI6Vzy2 pic.twitter.com/AqzP8pjGYo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

وأكد أبو ريدة أنه لم يتأخر يومًا عن دعم أي فريق مصري في أي بطولة خارجية وفق ما تقتضيه اللوائح والنظم المعمول بها، وبناءً عليه لم يكن لأي فريق مصري أي حق مشروع في أي بطولة شارك فيها، إلا وقد حصل عليه دون المجاهرة أو التفاخر.

وأتم أبو ريدة بيانه بتمنياته بالتعاون الإيجابي بين الاتحاد المصري والأندية من أجل إظهار الكرة المصرية أمام العالم بما تستحقه من مكانة تجعلها محط أنظار العالم كله.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد عقد مؤتمرًا صحفيًا وجه خلاله اتهامات للاتحاد المصري لكرة القدم بعدم مساندة الفريق الأحمر بالترشح لاستضافة نهائي دوري الأبطال.

وقال الخطيب في مؤتمره: ”تواصلت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وسألته هل رد الاتحاد على كاف بشأن خطاب تنظيم نهائي دوري الأبطال، وأكد أن الاتحاد رد، وتواصلت بعدها مع هاني أبو ريدة والذي أكد أن اتحاد الكرة لم يرد وما حدث غير صحيح، فأعدت الاتصال بجمال علام وأبلغته بما قاله أبو ريدة، وسألته من صاحب المعلومة، أنت أم أبو ريدة؟ وكانت إجابته أنا، وهو على صواب، اندهشت جدًا، ووجدت جمال علام يقول إنه رد بالفعل على كاف، لكنه لم يطلب تنظيم المباراة، وطلب إقامتها على ملعب محايد وهذا أمر غريب وغير مقبول“.

واستمر: ”كلفت العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة والحصول على صور من الخطابات السابقة بين الاتحاد وكاف، وماطل الاتحاد 3 مرات، وتدخل وزير الرياضة وكلفنا سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بمخاطبة المدير التنفيذي للاتحاد الذي قال إنه لا يمكن لنا الحصول عليها سوى بعد الحصول على إذن رئيس الاتحاد، الأهلي لا يصطنع مشاكل أو يقوم باللجوء للصوت المرتفع بل نسلك الطرق القانونية، الأهلي يحافظ على مصر“.

وخسر الأهلي أمام الوداد، في الـ30 من شهر مايو الماضي، بهدفين دون ردٍ بنهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالمغرب.