حكم إسباني يدير مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري

قالت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إنها اختارت الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، البالغ 39 عاما، لإدارة مباراة القمة في الدوري المحلي الممتاز بين العملاقين الأهلي والزمالك في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وستقام المباراة التي تحمل رقم 124 في لقاءات القمة بين القطبين في 19 يونيو حزيران الجاري وتأتي ضمن الجولة 20 من البطولة.

وينفرد الزمالك حامل اللقب بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

وكان الأهلي طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما وافق عليه مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وستكون هذه ثاني مرة يدير فيها الحكم صاحب الـ39 عاما مباراة لفرق عربية بعدما أدار سابقا لقاء وديا بين السعودية والجزائر في مايو من عام 2018 قبل كأس العالم، وفاز منتخب السعودية على الجزائر (2-0).

ولم يدر الحكم الإسباني الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة سوى مرة واحدة وكانت في السوبر الإسباني في شهر ديسمبر الماضي، وحينها فاز ”الميرنغي“ باللقب عقب تغلبه على برشلونة في المباراة التي أقيمت في السعودية بثلاثة أهداف لهدفين.

ولم يسبق للحكم الإسباني إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي من قبل.. بينما أدار مباريات في تصفيات اليورو تحت 19 عاما ودوري أبطال أوروبا للشباب.

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يطالب بإقامة نهائي أبطال أفريقيا من مباراتين https://t.co/Hw2RI6Vzy2 pic.twitter.com/AqzP8pjGYo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 11, 2022

رد اتحاد الكرة على بيان الأهلي

يذكر أن اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا للرد على ما ورد في المؤتمر الصحفي لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن أزمة تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: ”إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت أن المباراة النهائية ستقام من مباراة واحدة على ملعب محايد، على أن يطلب استضافته النادي الراغب في ذلك، وهو ما لم يحدث من أي من الأندية المصرية المشاركة في البطولة“.

وأضاف البيان: ”عكس بيراميدز الذي تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب في استضافة النهائي، وخاطب اتحاد الكرة والذي قام بدوره بمخاطبة كاف لاستضافة المباراة“.

وتابع: ”الأهلي والزمالك لم يطلبا أيضا استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة قبل الماضية ولكن تصادف عدم صعود فريق مغربي للمباراة النهائية، مما يعني أن الأندية المصرية تعرف نظام البطولة ليس من البطولة الأخيرة ولكن من البطولة التي قبلها“.

وأتم البيان: ”وفيما يتصل بالخطاب المرسل لوزارة الشباب والرياضة فذلك يكون على مستوى البطولات التي تستضيفها مصر، ولم يكن نهائي أفريقيا من بينها بسبب عدم طلب الأهلي أو الزمالك استضافة المباراة“.

وكان محمود الخطيب أكد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت أن طلب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا لا يقع على عاتق الأندية بل على اتحاد الكرة.