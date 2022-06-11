محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يطالب بإقامة نهائي أبطال أفريقيا من مباراتين

في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية (الكاف) بالعودة لحسم نهائي دوري أبطال أفريقيا من خلال مباراتين واحدة للذهاب وأخرى للإياب بدلا من مباراة واحدة.

وأضاف الخطيب أنه في ”حال استمرار الكاف في نظام إقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة فعليه وضع لائحة عادلة ويتم تحديد مكان المباراة قبل بداية البطولة“.

محمود الخطيب 🎙

💬"نتمنى دعم كوادرنا المصرية والإفريقية في منظومة الكاف" pic.twitter.com/YGOiFz0tR4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 11, 2022

وطالب الخطيب الكاف أيضا ”بتدوير إقامة المباراة النهائية على القارة بأكملها وعدم إقامتها في دولة واحدة إلا كل خمس سنوات“.

وتابع نجم منتخب مصر السابق أنه يتعين ”تطبيق تقنية الفيديو على كل أدوار البطولة وليس الأدوار النهائية“ فقط.

وطالب الخطيب أيضا ”بمضاعفة المبالغ المالية للفرق المشاركة في البطولة لأن ما يتقاضاه الفائز باللقب لا يتناسب مع ما تتحمله الفرق من تكاليف مالية خلال البطولة“.

محمود الخطيب 🎙

💬"مستمرين في دعوتنا أمام المحكمة الدولية" pic.twitter.com/Sd56QAgB5U — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 11, 2022

وخسر الأهلي 0/2 في الدار البيضاء أمام الوداد الرياضي المغربي في نهائي البطولة الأفريقية الأولى للأندية هذا الموسم في 30 مايو أيار الماضي.

ورفض الكاف طلب الفريق المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري الأبطال بنقل المباراة النهائية لملعب آخر محايد أو تأجيلها لأن المغرب استضاف أيضا نهائي نسخة العام الماضي وهو ما اعتبره الجانب المصري غير عادل.

محمود الخطيب 🎙

💬"الفرق بين مشاركة الأهلي في النهائي الإفريقي العام الماضي والحالي" pic.twitter.com/huWnTvEyJo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 11, 2022

وقرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) إقامة النهائي في ملعب الوداد؛ ما أثار غضب الأهلي وجعله يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، لكنه لم يتمكن من تغيير القرار، وسيضطر لخوض النهائي في المغرب.

ونال النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021، علما أن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.

محمود الخطيب 🎙

💬"نرحب بالحوار المثمر مع الأشقاء الأفارقة" pic.twitter.com/XfcP7tnKb5 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 11, 2022

وفي نهائي 2021 فاز الأهلي 3/0 على كايزرشيفس الجنوب أفريقي في المغرب، وفي نهائي 2020 فاز الأهلي على مواطنه الزمالك 2/1، في القاهرة.

وحققت أندية مصر 16 لقبا في دوري أبطال أفريقيا بواقع 10 ألقاب للأهلي (البطل التاريخي للمسابقة)، و5 ألقاب للزمالك ولقب للإسماعيلي.