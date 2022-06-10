بسبب أنس أسامة ومحمد مصيلحي.. مرتضى منصور يعلن إيقاف التعاون بين الزمالك والاتحاد السكندري

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إيقاف التعامل بشكل نهائي مع نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بسبب موقف الأخير مع أنس اسامة لاعب كرة السلة.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن التعاقد مع أنس أسامة لاعب فريق سلة الزمالك، بالرغم من إعلان مسئولي الأبيض تجديد عقد اللاعب في الأيام القليلة الماضية.

وكان الزمالك قد أعلن الأسبوع الماضي تجديد تعاقد أنس مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

وأكد مرتضى منصور أن ناديه سبق وتعاون مع الاتحاد السكندري في أكثر من صفقة ولكن رئيس الاتحاد لا يقدر ذلك.

وقال منصور في تصريحات صحفية خلال افتتاح النادي النهري: ”قطعنا التعامل نهائيا مع رئيس الاتحاد محمد مصيلحي بسبب موقف أنس أسامة“.

وافتتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، النادي النهري بالعجوزة بعد التطورات التي أجريت عليه خلال الفترة الماضية.