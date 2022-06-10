إيهاب جلال ينتقد الملعب بعد الخسارة من إثيوبيا والاتحاد المصري يدعو لاجتماع طارئ

برر إيهاب جلال مدرب المنتخب المصري الخسارة 0/2 أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بسوء أرضية الملعب، فيما أعلن الاتحاد المحلي أنه سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أسباب الخسارة.

وتجرعت مصر هزيمة محرجة 0/2 أمام مضيفتها إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في ثاني مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الوطني الجديد جلال.

وأقيمت المباراة في مالاوي بناء على طلب المنتخب الإثيوبي صاحب الأرض بعد حظر الاتحاد الأفريقي (الكاف) لعب مباريات على ملعبه الرئيسي ”بحر دار“.

وتجمد رصيد مصر عند ثلاث نقاط لتتذيل المجموعة الرابعة، بينما تصدرت إثيوبيا المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد نفسه بعد فوز غينيا على مالاوي 1/0.

وقال جلال للصحفيين عقب المباراة: ”قدمنا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها، لكن الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول“.

وأضاف ”واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب وفي البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف وإلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة بينما تعامل اللاعبون مع اللقاء باستهتار“.

وتابع: ”لكن فوجئت بأداء اللاعبين، والأمطار ساعدت المنافس بعض الشيء في الضغط على لاعبينا“.

وتعالت الأصوات عقب المباراة بإقالة جلال مدرب أندية مصر المقاصة وبيراميدز السابق.

وقال الاتحاد المحلي، إنه سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الخسارة من إثيوبيا.

ولم يحدد الاتحاد موعد الاجتماع أو جدول أعماله وإن كان البعض يتوقع أن يسفر الاجتماع عن إقالة جلال بعد مباراتين فقط مع بطل أفريقيا سبع مرات.

وقاد إيهاب جلال المنتخب المصري للفوز 1/0 على غينيا مع أداء سيئ للغاية قبل أن يخسر أمام إثيوبيا.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب مصر أمام إثيوبيا منذ 23 عاما.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط، وهو نعدد النقاط نفسه التي حصدتها منتخبات كل من إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات في سبتمبر المقبل.