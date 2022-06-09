منتخب مصر يخسر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

خسر منتخب مصر 0/2 أمام منافسه منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، اليوم الخميس.

وعلى ملعب (بينغو) بمدينة ليلونغوي في دولة مالاوي، وفي غياب النجم الأول محمد صلاح تلقى منتخب مصر هدفين في الشوط الأول ليخسر 0/2 أمام إثيوبيا وهذه أول خسارة في ثاني مباراة تحت قيادة المدرب المحلي إيهاب جلال.

وجاء الهدف الأول لإثيوبيا في الدقيقة 21 بتوقيع داوا هوتيسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية.

ووقع شيمليس بيكيلى الهدف الثاني لإثيوبيا في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل محمد أبوجبل حارس منتخب مصر في صدها.

وكادت أن تكون الخسارة أكثر قسوة في الشوط الأول وحالف منتخب مصر، الذي عانى من غيابات كثيرة، الحظ في أكثر من مناسبة في ظل سيطرة كاملة من المنتخب الإثيوبي وست فرص مهدرة للتهديف بينما كانت صفوف منتخب مصر مفككة ودفاعه مخترقا بسهولة كما لم يحصل على أي فرصة أمام مرمى إثيوبيا.

وجاءت الفرصة الأولى في المباراة بعد مرور ست دقائق لصالح إثيوبيا بعد إن استخلص بيكلي كرة من دفاع مصر لكنه سددها أعلى عارضة الحارس محمد أبوجبل.



ومع الدقيقة 20 سدد جاتوش بانوم قلب وسط إثيوبيا كرة قوية سيطر عليها حارس مصر.

وحرم القائم الأيمن لمنتخب مصر نظيره الإثيوبي من هدف محقق في الدقيقة 25 عندما نجح أبوبكر ناصر من المرور من محمود حمدي الونش قبل أن ينفرد بالحارس أبوجبل ليضع الكرة في المرمى وترتد من القائم وتمر بمحاذاة خط المرمى في أخطر الفرص.

وأهدر جيبريميكل فرصة رابعة لإثيوبيا في الدقيقة 29 وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى مصر.

وألغى حكم المباراة هدفا لإثيوبيا في الدقيقة 35 أحرزه أبو بكر ناصر من عرضية بيكلي الذي كان متسللا.

وأهدر هوتيسا هدفا ثالثا لإثيوبيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد أن مر من دفاع مصر وانفرد بالحارس أبو جبل الذي أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل التسديد.

ومع انطلاق الشوط الثاني تلاعب جيبريميكل بدفاع مصر وكاد أن يحرز الهدف الثالث لإثيوبيا قبل أن يتدخل حارس مصر.

وأحرز مصطفى محمد هدفا لمصر في الدقيقة 48 ألغاه الحكم بسبب ارتكاب محمود علاء مخالفة ضد حارس إثيوبيا.

واستهل منتخب مصر مشوارها مع المدرب الجديد إيهاب جلال، الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1/0 على ضيفه غينيا في افتتاح مشوار التصفيات يوم الأحد الماضي.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها منتخبات كل من إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

وشهدت الجولة الثانية من التصفيات فوز غينيا 1/0 على مالاوي سجله نابي كيتا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات في سبتمبر المقبل.