الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يحل منتخب مصر ضيفا على منافسه إثيوبيا مساء اليوم الخميس، على ملعب (بينجو) بمدينة ليلونجوي في دولة مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتقام أيضا مساء اليوم الخميس، مواجهة بين منتخبي غينيا ومالاوي في إطار المجموعة نفسها.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وتم نقل اللقاء من إثيوبيا إلى مالاوي لعدم اعتماد الملاعب الإثيوبية وعدم حصولها على الرخصة الخاصة من الاتحاد الأفريقي ”كاف“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب المجموعة

يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على غينيا بنتيجة 1-0 بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع والأخير بلا نقاط بعد خسارته أمام منتخب مالاوي بنتيجة 1-2.

ويحتل منتخب مالاوي الصدارة بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث.

تاريخ المواجهات

بدأت اللقاءات بين منتخبي مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد 1956 في ملبورن، وفاز منتخب مصر بنتيجة 4-1 ثم كرر تفوقه في لقاء الإياب بنتيجة 5-2.

وحقق منتخب مصر فوزا عريضا بنتيجة 4-0 في كأس الأمم الأفريقية بنسختها الأولى العام 1957، ثم فاز بالنتيجة نفسها في النسخة الثانية لأمم أفريقيا العام 1959.

وحقق منتخب إثيوبيا فوزه الأول على حساب مصر بنتيجة 4-2 في نهائي كأس الأمم الأفريقية 1962، ولكن منتخب مصر حقق المركز الثالث بنسخة أمم أفريقيا 1963 بالفوز بنتيجة 3-0.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في كأس الأمم الأفريقية 1976 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 1978 وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-0 وأيضا بنتيجة 2-1.

وتجدد الموعد في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1990، وفاز منتخب إثيوبيا بنتيجة 1-0 في ملعبه وتغلب منتخب مصر بنتيجة 6-1 ثم تقابلا في تصفيات أمم أفريقيا 1992 وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 ثم انسحب منتخب إثيوبيا من مباراة الإياب ورفض الحضور للملعب.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1996 وفاز الفراعنة بنتيجة 5-0 وكرروا التفوق في لقاء الإياب بنتيجة 2-0، وتقابل المنتخبان في تصفيات أمم أفريقيا 1998 وتعادلا بنتيجة 1-1 في إثيوبيا وفاز منتخب مصر بنتيجة 8-1.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين يوم 8 أغسطس 2002 في تجربة ودية وفاز منتخب مصر بنتيجة 4-1.

يوم المباراة ⚽️

إثيوبيا 🇪🇹

🆚

مصر 🇪🇬

الساعة 6 مساء ⏱

استاد بينجو الوطني – مالاوي

الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 🏆#الطريق_للثامنة 🌟 pic.twitter.com/0LfVmoYh3K — EFA.eg (@EFA) June 9, 2022

منتخب مصر.. وأزمة الغيابات

يدخل منتخب مصر اللقاء باحثا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي وصدارة المجموعة مبكرا.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مهمة ومؤثرة بين صفوفه وعلى رأسها قائد الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإصابة، بجانب محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بخلاف أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد أبو الفتوح وياسر إبراهيم بسبب الإصابات.

وقال إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الفراعنة لديهم حظ سيئ بسبب كثرة الإصابات التي حدثت في الفترة الماضية، وتبعد العديد من اللاعبين المؤثرين عن صفوف المنتخب المصري.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي ”الونش“ ومحمود علاء وعمر جابر وأيمن أشرف.

ويقود خط الوسط حمدي فتحي وبجواره إمام عاشور وأحمد حمدي أو عمرو السولية، بينما يقود خط الهجوم مصطفى محمد وبجواره أحمد سيد ”زيزو“ وعمر مرموش.

أوراق إثيوبيا

يتطلع منتخب إثيوبيا لتحقيق الفوز لتصحيح المسار مبكرا بعد الخسارة أمام مالاوي.

وقال وبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على حساب مصر، مؤكدا أن المنتخب المصري لن يتأثر بغياب محمد صلاح نجم ليفربول؛ لأن التركيز على الفريق بالكامل.

ويعتمد منتخب إثيوبيا في تشكيلته على حارس المرمى فاسيل جيبري ميشيل وأمامه رباعي خط الدفاع بقيادة يارد باي ومينوت دبيبي وأسرات تونجو ورمضان يوسف.

ويقود خط الوسط إيمانويل يوهانيس وبجواره مسعود محمد وأمامهما سورافيل داجنناشيو، وعلى الأطراف أبوبكر ناصر وإيمانويل جيبري ميشيل، وفي الهجوم داوا هوتيسا.

وقال أحمد أيوب المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر لـ“إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة خارج مصر، موضحا أن اللاعبين عليهم أن يحسموا المباراة بمحاولة تسجيل هدف مبكر.

وأشار إلى أن العامل البدني سيلعب دورا كبيرا في هذه المواجهة بخلاف استغلال الفرص والمحاولات التي تسنح للفراعنة على مدار اللقاء.