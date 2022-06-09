تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات الأمم الأفريقية

يحل منتخب مصر ضيفا على منافسه إثيوبيا مساء اليوم الخميس، على ملعب (بينجو) بمدينة ليلونجوي في دولة مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتم نقل اللقاء من إثيوبيا إلى مالاوي؛ لعدم اعتماد الملاعب الإثيوبية، وعدم حصولها على الرخصة الخاصة من الاتحاد الأفريقي ”كاف“.

يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على غينيا بنتيجة 1-0 بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع والأخير بلا نقاط بعد خسارته أمام منتخب مالاوي بنتيجة 1-2.

ويحتل منتخب مالاوي الصدارة، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث.

وتقام أيضا مساء اليوم الخميس، مواجهة بين منتخبي غينيا ومالاوي في إطار المجموعة نفسها.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد إثيوبيا

يدخل منتخب مصر اللقاء باحثا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي وصدارة المجموعة مبكرا.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مهمة ومؤثرة بين صفوفه وعلى رأسها قائد الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإصابة، بجانب محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بخلاف أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد أبو الفتوح وياسر إبراهيم بسبب الإصابات.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود حمدي ”الونش“ ومحمود علاء وعمر جابر وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي وبجواره إمام عاشور عمرو السولية.

خط الهجوم: مصطفى محمد وأحمد سيد ”زيزو“ وعمر مرموش.