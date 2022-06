أحمد شوبير يكشف مصير موسيماني مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير القريب من إدارة النادي الأهلي المصري، مصير الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدر الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.

واشتعلت الأجواء داخل القلعة الحمراء، بعد الخسارة أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخرجت تقارير تفيد بأن هناك تغييرات فنية وإدارية مرتقبة في القلعة الحمراء، كما أثار الجدل بعدما كتب عبر تويتر ”العد التنازلي“، وهو ما فسره البعض بأن موسيماني على أعتاب الرحيل.

وخسر الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال أفريقيا مع موسيماني على يد الوداد المغربي بنتيجة 2-0، يوم الإثنين قبل الماضي، بعدما حقق موسيماني اللقب مرتين مع الفريق الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية مساء الأربعاء إن الأهلي يمتلك 3 سيناريوهات للمرحلة المقبلة تحسبًا لرحيل موسيماني، وذلك كي لا يتأثر الفريق.

وأوضح شوبير أن السيناريو الأول، هو استمرار موسيماني لنهاية الموسم حال الاتفاق على الشروط التي سيضعها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في حضور لجنة الكرة.

وأشار إلى أنه من تلك الشروط هي تقليل أيام الإجازات للاعبين ولعب مباريات ودية كي يتم تجهيز البدلاء حال إصابة أي من الأساسيين.

السيناريو الثاني –وفقًا لما ذكره شوبير- هو استكمال الـ 3 مباريات المقبلة بما فيهم مباراة الزمالك ثم اتخاذ قرار بشأن موسيماني، وذلك كي لا يتم تشتيت ذهن اللاعين، خاصة وأن تلك المباريات تمثل عنق الزجاجة للفريق في المسابقات المحلية كالدوري والكأس.

السيناريو الأخير هو توجيه الشكر لموسيماني وإقامة حفل وداع له، والاتفاق على صيغة لدفع الشرط الجزائي.

وفي حالة رحيل موسيماني كشف شوبير أن سامي قمصان المدرب العام للفريق سيتولى تدريب الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر، ثم مباراتي إيسترن كومباني والزمالك في الدوري، قبل أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد.

يذكر أن النادي الأهلي المصري أعلن في بيان مقتضب، أمس الثلاثاء، أن اجتماع طارئا تم بين محمود الخطيب رئيس النادي وموسيماني عبر تقنية ZOOM نظرا لتواجد المدير الفني في المغرب للمشاركة في دورة تدريبية للحصول على رخصة كاف برو.

وأكد الأهلي أن الاجتماع حضره مسؤولو شركة كرة القدم بجانب حسام غالي عضو مجلس الإدارة ومسؤولو لجنة التخطيط، وتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق مع استكمال المناقشات بعد عودة موسيماني من المغرب بعد غد الجمعة.

وبعد البيان نشر موسيماني تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه بموقع ”تويتر“، اليوم الأربعاء، فرآها المتابعون على أنها تشير إلى اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

موسيماني نشر عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع ”تويتر“ صورة تحمل ملخص رحلته مع الأهلي والألقاب التي حصدها مع الفريق المصري معلقا: ”على مدى 20 شهرا، هذه هي رحلتنا التي بارك الله بها“.

وأضاف: ”نحن ممتنون ومتواضعون“. ثم أتم تغريدة بهاشتاج ”#ChangingTheGame“ إشارة إلى اقتراب رحيله عن الأهلي.

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with.

God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022