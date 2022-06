بنشره تغريدة مثيرة.. هل ودع موسيماني جماهير الأهلي المصري؟ (صورة)

نشر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه بموقع ”تويتر“، اليوم الأربعاء، فرآها المتابعون على أنها تشير إلى اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

موسيماني نشر عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع ”تويتر“ صورة تحمل ملخص رحلته مع الأهلي والألقاب التي حصدها مع الفريق المصري معلقا: ”على مدى 20 شهرا، هذه هي رحلتنا التي بارك الله بها“.

وأضاف: ”نحن ممتنون ومتواضعون“. ثم أتم تغريدة بهاشتاج ”#ChangingTheGame“ إشارة إلى اقتراب رحيله عن الأهلي.

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with.

God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022