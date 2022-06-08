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رياضة

بنشره تغريدة مثيرة.. هل ودع موسيماني جماهير الأهلي المصري؟ (صورة)
تاريخ النشر: 08 يونيو 2022 16:00 GMT
تاريخ التحديث: 08 يونيو 2022 16:20 GMT

بنشره تغريدة مثيرة.. هل ودع موسيماني جماهير الأهلي المصري؟ (صورة)

نشر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، فرآها المتابعون على أنها تشير إلى اقتراب

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المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

نشر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه بموقع ”تويتر“، اليوم الأربعاء، فرآها المتابعون على أنها تشير إلى اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

موسيماني نشر عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع ”تويتر“ صورة تحمل ملخص رحلته مع الأهلي والألقاب التي حصدها مع الفريق المصري معلقا: ”على مدى 20 شهرا، هذه هي رحلتنا التي بارك الله بها“.

وأضاف: ”نحن ممتنون ومتواضعون“. ثم أتم تغريدة بهاشتاج ”#ChangingTheGame“ إشارة إلى اقتراب رحيله عن الأهلي.

وفسر الكثيرون هذه التغريدة بأنها رسالة وداع من موسيماني للأهلي وجماهيره مع الخلاف الذي نشب بينه وبين إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن الأهلي المصري في بيان مقتضب، أمس الثلاثاء، أن اجتماع طارئا تم بين محمود الخطيب رئيس النادي وموسيماني عبر تقنية ZOOM نظرا لتواجد المدير الفني في المغرب للمشاركة في دورة تدريبية للحصول على رخصة كاف برو.

وأكد الأهلي أن الاجتماع حضره مسؤولو شركة كرة القدم بجانب حسام غالي عضو مجلس الإدارة ومسؤولو لجنة التخطيط، وتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق مع استكمال المناقشات بعد عودة موسيماني من المغرب بعد غد الجمعة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي أن هناك تغييرات فنية وإدارية مرتقبة في القلعة الحمراء، كما أثار الجدل بعدما كتب عبر تويتر ”العد التنازلي“، وهو ما فسره البعض بأن موسيماني على أعتاب الرحيل.

وخسر الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال أفريقيا مع موسيماني على يد الوداد المغربي بنتيجة 2-0، يوم الإثنين قبل الماضي، بعدما حقق موسيماني اللقب مرتين مع الفريق الأحمر.

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