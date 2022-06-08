بنشره تغريدة مثيرة.. هل ودع موسيماني جماهير الأهلي المصري؟ (صورة)

نشر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه بموقع ”تويتر“، اليوم الأربعاء، فرآها المتابعون على أنها تشير إلى اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

موسيماني نشر عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع ”تويتر“ صورة تحمل ملخص رحلته مع الأهلي والألقاب التي حصدها مع الفريق المصري معلقا: ”على مدى 20 شهرا، هذه هي رحلتنا التي بارك الله بها“.

وأضاف: ”نحن ممتنون ومتواضعون“. ثم أتم تغريدة بهاشتاج ”#ChangingTheGame“ إشارة إلى اقتراب رحيله عن الأهلي.

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with. God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022

وفسر الكثيرون هذه التغريدة بأنها رسالة وداع من موسيماني للأهلي وجماهيره مع الخلاف الذي نشب بينه وبين إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن الأهلي المصري في بيان مقتضب، أمس الثلاثاء، أن اجتماع طارئا تم بين محمود الخطيب رئيس النادي وموسيماني عبر تقنية ZOOM نظرا لتواجد المدير الفني في المغرب للمشاركة في دورة تدريبية للحصول على رخصة كاف برو.

وأكد الأهلي أن الاجتماع حضره مسؤولو شركة كرة القدم بجانب حسام غالي عضو مجلس الإدارة ومسؤولو لجنة التخطيط، وتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق مع استكمال المناقشات بعد عودة موسيماني من المغرب بعد غد الجمعة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي أن هناك تغييرات فنية وإدارية مرتقبة في القلعة الحمراء، كما أثار الجدل بعدما كتب عبر تويتر ”العد التنازلي“، وهو ما فسره البعض بأن موسيماني على أعتاب الرحيل.

وخسر الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال أفريقيا مع موسيماني على يد الوداد المغربي بنتيجة 2-0، يوم الإثنين قبل الماضي، بعدما حقق موسيماني اللقب مرتين مع الفريق الأحمر.