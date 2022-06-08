موسيماني: لا يمكنك النوم عندما تكون مدربا للأهلي.. وخسرت مباراة نهائية مثل كلوب وغوارديولا

تحدث الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، في حديث مطول مع صحافة بلاده عن العديد من الصعاب في مهمته مع الفريق الأحمر، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربي.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر 2019، وكان الفريق الأحمر قد حسم اللقب بالفعل لصالحه، تحت قيادة رينيه فايلر، وبالموسم الماضي خسر اللقب لصالح الزمالك الذي فاز بالمسابقة للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وأنهى موسيماني دورته التدريبية في المغرب وسيعود إلى القاهرة، يوم الخميس، لاستكمال اجتماعه مع مجلس الإدارة، المقرر يوم الجمعة.

وقال موسيماني في تصريحات لصحيفة ”تايمز لايف“ الجنوب أفريقية: ”الأهلي فريق يريد الفوز في كل مباراة، لم أر أبدًا فريقًا يريد الفوز في كل مباراة، وبالتالي لا يوجد مدرب يستمر لأن الفوز هو ما يريده“.

وأضاف: ”لدينا فرصة للفوز بالدوري المصري إذا نظرت إلى ترتيب الجدول حتى الآن، ستجد أننا نحن متأخرون ولكن لدينا خمس أو ست مباريات مؤجلة بسبب كأس العالم للأندية ودوري الأبطال، ولكن إذا فزنا بالمباريات الثلاث المقبلة، سوف نتصدر الدوري، ولكن عليك أن تفوز بهم أولًا“.

وعن حجم الضغوطات التي تواجهه مع الأهلي عن الأندية التي دربها سابقا، شدد موسيماني: ”لا يمكنك النوم عندما تكون مدرب الأهلي، الضغوط والتوقعات دائما كبيرة، عندما تفوز والأداء ليس جيدا لا يرضون، عند الخسارة تكون الأمور أسوأ. يجب أن تلعب بشكل جيد وتفوز، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها تأثير كبير جدا على الفريق، عندما تتخذ اتجاها معينا فإن الأمور تسير على هذا النحو“.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي يتصدر الترتيب ولكن مؤقتًا، مع وجود خمس مؤجلات للأحمر.

النادي الأهلي منتصف الأسبوع المُقبل، سوف يلتقي مع الشرقية للدخان على ملعبه في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر.

خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا

وتطرق موسيماني لخسارته لقب دوري أبطال أفريقيا في النهائي أمام الوداد المغربي، قائلا في تصريحات أخرى لقناة ”برايم سبورتس“ عبر ”يوتيوب“: ”دائمًا ما نفكر منذ أن خسرنا النهائي في المباراة، لأننا قدمنا كل شيء ولم نحقق الفوز، كان لدينا الرغبة في الفوز والدوافع والروح العالية، ولكن في النهاية لم نحقق الفوز، خسرنا المباراة لأن الوداد سجل أهدافًا فقط“.

وأردف: ”الوداد لم يفعل أي شيء سوى أنه سجل أهدافًا، بينما نحن فعلنا كل شيء، غاب عن فريقنا التسجيل، لعبنا وسيطرنا وكنا الأخطر على المرمى طوال المباراة، الأهلي كان الأفضل“.

وأردف: ”عدم الفوز بالنهائيات يحدث لأعظم المدربين في العالم، لقد حدث ذلك ليورغن كلوب، مدرب ليفربول، وبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي خسر النهائي ضد توماس توخيل، قبل أن يخسر توخيل أيضًا هذا الموسم نهائيين، كذلك هانزي فليك، الذي فاز وخسر أيضًا“.

وأكمل: ”يجب علينا أن نتقبل حقيقة الأمر، أن فريقا واحدا فقط هو من يفوز بالنهائي ومن تذهب إليه البطولة“.

واختتم: ”الترجي لا يشعر بالسعادة، كذلك الزمالك ليسوا سعداء، لأنهم خرجوا من البطولة، لذلك لا يشعر بالسعادة سوى البطل، ولم نكن كذلك هذه النسخة، الأمر ينطبق على وفاق سطيف والفرق التي نافست على البطولة“.

وعن الانتقادات التي يجدها بسبب العثرات الأخيرة، أشار: ”عدد قليل من الأشخاص ينتقدني وبعض من أساطير الأهلي وبعضهم يريد أن يدرب الفريق أو أن يكون جزءا من هذا الفريق وهذا حقهم، لا ينتقدوني فقط ولكن اللاعبين أيضا. إنه ناد كبير والتطلعات دائما كبيرة وهذا لا يحدث في ليفربول أو مانشستر سيتي حتى، مهنة التدريب بها دائما الكثير من الضغوط والمصاعب، تأخذ الكثير من وقتي وطاقتي والأمر في الأهلي أكبر أيضا“.

أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كما تطرق موسيماني للحديث عن استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، قائلا: ”الأمر لم يكن طبيعيًا، الجميع كان مندهشا قبل النهائي ما الذي كان يحدث، وليس فقط جماهير الأهلي أو إدارته، انظر إلى التوقيت الذي تم الإعلان فيه عن مكان النهائي؟ لقد كان قبل أن ننهي مباريات الإياب في نصف النهائي، وهذا الأمر ليس منطقيًا، كيف يتم منح فريق ضمن الصعود للمباراة النهائية، حق استضافة اللقاء“.

وأكمل: ”بالنسبة لي كان من الممكن أن يتم الإعلان عن مكان المباراة قبل أن تنطلق البطولة، وكنا سنتقبل الأمر، لكن ما يثير الجدل، هو أن يتم منح نفس الملعب النهائي عامين على التوالي، وتوقيت الإعلان، كل هذه الأشياء جعلت القارة بالكامل تشعر بأن هناك أشياء غير منطقية“.