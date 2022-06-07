شوبير: هناك تغيير شامل بالأهلي تجاه فريق كرة القدم وجهازه الفني الفترة المقبلة (فيديو)

توقع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حدوث تغييرات مرتقبة في الجهازين الفني والإداري للنادي الأهلي قريبا.

وقال شوبير، عبر برنامجه الرياضي، يوم الثلاثاء: ”فيه حالة من علامات الاستفهام أو الأسئلة ما الذي يحدث في الاجتماع الدائر بين مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وبيتسو موسيماني من خلال اجتماع عبر زووم، ما عملته أن الاجتماع كان مقررا من يومين، وموسيماني سيصل القاهرة الخميس المقبل، وهذا أعطى علامات استفهام عند المسؤولين في الأهلي، لأني عندي مباراة يوم 12 في كأس مصر، وهو من يوم 30 الماضي حتى يوم 9 يونيو فهذا غياب طويل“.

واضاف شوبير: ”تشعر أن فيه علامات استفهام والبعض قال هل يشهد الاجتماع نهاية العلاقة؟ بالتأكيد لا، ولكنه يشهد حوارا قويا وعنيفا، بعيدا عن البيانات والكلام، ولكنه سيشهد كلام قوي من شكرة الكرة وإدارة التخطيط، وأنا شخصيا انتقدت طول فترة الإجازات للاعبين، والاجتماع للمصارحة الشديدة بين موسيماني وإدارات الأهلي المختلفة“.

وتابع شوبير: ”فيه تغيير في السياسة شامل من ناحية فريق كرة القدم وجهازه الفني الفترة المقبلة، هذا كلام على مسؤوليتي، والإدارة ستضع نصب أعينها المتابعة والمراقبة والوقوف على كل صغيرة وكبيرة لأن الفريق لا يحتمل خسارة بطولة أخرى، وبناء الثقة بين الجهاز الإدارة أمر مهم جدا، وهناك كلام يجب أن يفهم ما بين السطور، وسنرى في النهاية ما سيسفر عنه الاجتماع“.

وأوضح الأهلي في بيان أصدره، عقب الاجتماع مع موسيماني: ”ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي، عبر برنامج (زووم) بيتسو موسيماني، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع اليوم نظرًا للحالة الصحية لموسيماني، والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة المقبلة“.

الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسيماني بعد عودته الجمعة 🦅 pic.twitter.com/WBDz7MUssg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 7, 2022

وتغلب الأهلي، يوم الثلاثاء، على فريق قوات الدفاع الجوي بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لاستئناف النشاط المحلي عقب التوقف الدولي.

ويلعب الأهلي أمام المصري بالسلوم في دور الـ32 من النسخة الحالية لكأس مصر.

بينما يعود الأهلي إلى مباريات الدوري يوم 15 من الشهر الجاري بخوض المباراة المؤجلة أمام إيسترن كومباني.

وخسر الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال أفريقيا بالسقوط أمام الوداد المغربي، في المباراة التي أقيمت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.