بعد تسريب مرتضى منصور وأحمد دياب.. الزمالك يعلن مقاطعة رابطة الأندية

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقاطعة رابطة الأندية المصرية المحترفة، وعدم العمل معها خلال الفترة المقبلة؛ على خلفية أزمة مرتضى منصور وأحمد دياب رئيس الرابطة.

وتم تسريب صوتي لمرتضى منصور مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، يقومان خلاله بسب بعضهما البعض.

وتضمنت المكالمة التي تم تسريبها على بعض الصفحات الداعمة لنادي الزمالك سبابا عنيفا من مرتضى منصور ودياب، بينما تعهد رئيس الزمالك بسجن أحمد دياب.

ولم يعلق أي من دياب أو مرتضى على المكالمة، ويبدو أن الأمور وصلت بينهما إلى طريق مسدود بعد فترة من الشد والجذب بين الثنائي الفترة الماضية.

تسريب مكالمة هاتفية بين مرتضى منصور وأحمد دياب https://t.co/M98a3XMTIo pic.twitter.com/RY2iR24jwc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي بنادي الزمالك: ”مجلس الإدارة قرر مقاطعة رابطة الأندية، نادي الزمالك ليس له أي ممثلين في تلك الرابطة“.

كما وجه مرتضى سهام نقده إلى خالد رفعت ممثل الزمالك في الرابطة قائلا: ”لا يفعل لنا شيئًا، عليك أن تتقدم باستقالتك“.

واندلعت أزمة بين رئيس الزمالك وأحمد دياب؛ بعد تصريح الأخير بأن عمر كمال سيبقى ضمن صفوف نادي فيوتشر ولن ينتقل إلى القلعة البيضاء.

وكان عمر كمال قد وقع للزمالك الصيف الماضي، بينما لم يتمكن من الانضمام لصفوفه بسبب تعليق التسجيل، لينضم إلى نادي فيوتشر.

وشدد مرتضى خلال المؤتمر الصحفي على أن عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر، سيعود إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل.

وقال مرتضى: ”قولا واحدًا عمر كمال لاعب الفريق المعار لنادي فيوتشر سيكون في صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.. ابعدوا فيوتشر عن لاعبي الزمالك المتعاقدة مع النادي، وابعدوا فيوتشر عن صفقات الزمالك الجديدة“.

وقال مرتضى مهاجما دياب مؤخرا: ”هل لعب أحمد دياب كرة قدم قبل ذلك؟ ألم يكن عضو مجلس إدارة ولم يترأس ناديا، كل ما يفعله دياب هو توجيه السباب للناس في وسائل الإعلام، لماذا تتقبل الأندية تواجده رئيسا للرابطة؟!“.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقررة، مساء الإثنين 13 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولي، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأبيض دون اللاعبين الدوليين.