تقارير: الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمة جديدة تهدد نادي الزمالك بالحرمان من المشاركة الأفريقية في الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن نادى الزمالك لن يحصل على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إلا بعد تسديد غرامات مالية في عقوبة قضيتي شيكابالا ومحمد إبراهيم.

وأضاف ”الزمالك مطالب بتسديد مليون يورو في قضية محمد إبراهيم، وكذلك مليون يورو أخرى في قضية شيكابالا بسبب الفوائد والمطالبة بهذه المبالغ سريعا“.

وأوضح ”لا بدَّ أن يسدد الزمالك هذه المبالغ قبل الـ30 من يونيو الجاري، ومعلوماتي أن مجلس الإدارة ينتظر الأموال التي سيحصل عليها من كهربا كي يسدد غرامات الفيفا، ولكن هذه الأموال لن تسدد قبل الـ30 من يونيو، وكذلك ينتظر الزمالك مبالغ صفقة مصطفى محمد“.

وشدد شوبير على أنه في حالة عدم تسديد الزمالك لهذه الغرامات ستوقع عليه عقوبات جديدة، ولن يشارك الفريق في دوري الأبطال، ولن يحصل على رخصة الأندية المحترفة إلا بعد تسديد هذه الغرامات“.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ منع الزمالك من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتي انتقال سابقتين بسبب توقيع حسام أشرف لاعب الفريق الشاب لعقدين واحد للزمالك وآخر لأكاديمية في الكاميرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الـ13 من يونيو الجاري، في الدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

على صعيد آخر واصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.