فيوتشر يتعاقد رسميًا مع مهند لاشين هدف الزمالك في الميركاتو

أعلن نادي فيوتشر التعاقد مع مهند لاشين هدف الزمالك، من طلائع الجيش، في السوق الصيفي.

وقال فيوتشر في بيان عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”وقع مسؤولو نادي فيوتشر ونادي طلائع الجيش عقد انتقال مهند لاشين لاعب طلائع الجيش للانضمام لنادي فيوتشر بداية من الموسم القادم“.

وأضاف: ”هذا وقد وقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة ٤ مواسم، وقد حضر توقيع العقد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش، ووليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، وأحمد شوبير نائب رئيس النادي.

ويحتل نادي فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، في حين يملك الزمالك 44 نقطة من 20 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، بينما يملك الأهلي 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث.