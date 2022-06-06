لماذا أثارت جائزة الاتحاد المصري لتكريم محمد صلاح الجدل؟

أثارت الجائزة التي منحها الاتحاد المصري لكرة القدم للنجم محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي جدلا واسعا في الأوساط الجماهيرية المصرية.

وأقام الاتحاد المصري حفلا مصغرا لتكريم محمد صلاح بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قبل انطلاق لقاء منتخب مصر ضد غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وجاء هذا الحفل تكريما لما قدمه صلاح في موسم 2021/2022 وحصوله على بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي بخلاف حصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وأهدى جمال علام رئيس الاتحاد المصري كأسا خاصة لصلاح؛ وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وحالة من السخرية بين المتابعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتشابه هذه الكأس مع جائزة برنامج المسابقات الشهير ”العباقرة“ الذي يذاع عبر قناة (القاهرة والناس).

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة (الحياة)، إن تكريم محمد صلاح أمر تأخر كثيرا خاصة مع إنجازاته الدولية والفردية، موضحا أنه كان مندهشا من عدم تكريم صلاح رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا مرتين بجانب أنه كان أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.

وجاء تشابه جائزة صلاح مع جائزة برنامج العباقرة لتجعل الإعلامي المصري الدكتور عصام يوسف يخرج بتعليق عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ”برنامج العباقرة لا يملك حقوق الملكية الفكرية للكأس الذي يقدم في كل نهائي ولا يمتلكه حصريا، كما أن هذه الكأس من شركة كريستال عصفور وخامتها رائعة وسعرها ليس رخيصا“.

وأوضح أن هاتفه لم يتوقف عن الرنين بسبب تشابه الجائزتين ولكن الحقيقة أن الاتحاد المصري لم يسرق الكأس من البرنامج بل اختار أفضل خامة موجودة في السوق المحلي.

وأشار إلى أن صلاح من العباقرة ويستحق التكريم متمنيا ألا يسبب له هذا الأمر بعض الضيق.

من جانبه، علق محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشبكة ”إرم نيوز“ قائلا: ”الاتحاد المصري لن يستطيع أن يفي صلاح حقه مهما فعل من تكريمات في ظل الأداء الرائع والإنجازات الكبيرة التي حققها في مشواره الكروي، سواء مع الأندية أو منتخب مصر“.

وأضاف: ”الجائزة تبدو بسيطة وهي رسالة لتقدير الاتحاد المصري ليس أكثر لصلاح“.