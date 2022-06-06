محمد صلاح خارج قائمة مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، عن استبعاد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من مواجهة الفريق المقبلة ضد إثيوبيا، كما كشف اتحاد الكرة عن نتيجة المسحة الأخيرة لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا؛ عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف.

كما يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مران الفريق، اليوم، بعد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

كما أجرى محمود حسن ”تريزيغيه“ أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلات وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا من عدمه.

وكان محمد الشناوي، تغيب عن مباراة الفراعنة أمام غينيا، وشارك محمد أبو جبل أساسيًا.

🔴 | غياب صلاح و سلبية مسحة الشناوي .. و إصابة تريزيجيه 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم ٩ يونيو من الشهر الجاري ومنحه راحه عقب إجرائه لأشعة اثبتت وجود شد خفيف.#EFA pic.twitter.com/YMS1Y2RQl5 — EFA.eg (@EFA) June 6, 2022

ومنتخب مصر نجح في الفوز على غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

واحتاجت مصر إلى هدف في الدقيقة 87 بتسديدة مصطفى محمد التي غيرت اتجاهها لتفوز في القاهرة، في مستهل جولات المجموعة الرابعة.

وخاض محمد صلاح المباراة بأكملها ونال تكريما من الاتحاد المصري في الملعب قبل بداية اللقاء، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود.

وأوضح إيهاب جلال أن صلاح عانى من ”شد عضلي“ لكنه تحامل على نفسه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: ”ليفربول لم يرغب في مشاركة صلاح لكنه تحامل على نفسه للعب وتدرب بحرص في الأيام الماضية“.

وأكمل صلاح موسما شاقا مع ليفربول بالفوز بكأسي رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، بينما خسر لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي، تعرض صلاح ورفاقه بمنتخب مصر لضربتين موجعتين هذا العام، بخسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، والغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر.