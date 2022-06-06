بسبب لافتة "مجمع تواليتات حسن مصطفى".. اتحاد كرة اليد المصري يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لِما بدر منه من إهانة حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

كما تقدم الاتحاد ببلاغ آخر موجه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية.

وقال اتحاد كرة اليد في بيان رسمي، يوم الاثنين ”فوجئ الشعب المصري بصورة صادرة عن ناد يمثل إحدى المؤسسات الرياضية المصرية العريقة ومنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضعها رئيس الزمالك على مجموعة الحمامات كتب عليها (مجمع تواليتات حسن مصطفى)، وذلك ليراها العالم أجمع“.

وأضاف البيان ”الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لـ4 دورات متتالية والرئيس الشرفي لاتحاد كرة اليد مدى الحياة يمثل رمزا من رموز الرياضة المصرية، يستقبل بحفاوة وتقدير وتم إطلاق اسمه على مجمع صالات رياضية بمدينة الـ6 من أكتوبر، بينما يتم السخرية من تكريم الدولة من قبل رئيس الزمالك، هل وصل بنا التدني الأخلاقي إلى هذا الحد الذي هو إهانة لبلدنا الغالي“.



وأكد اتحاد كرة اليد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك لِما بدر منه من إهانة لرمز من رموز الدولة، والبلاغ ذاته موجه إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية المصرية، باعتبار أن هذه المؤسسات منوط بها الدفاع عن الدولة المصرية، آملين منها اتخاذ ما تراه مناسبا في شأن ما أصابنا وأصاب الشعب المصري من إهانة سخيفة متعمدة ضد رمز من رموزنا.

وكانت إدارة نادي الزمالك، قامت بإزالة اللافتة المثيرة للجدل والتي تحمل اسم حسن مصطفى بمجمع التواليتات، وذلك بعدما تزايدت حدة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه اللافتة.

واعتاد رئيس نادي الزمالك في الفترة الماضية، وضع أسماء رموز نادي الزمالك، والأساطين في مصر، داخل النادي الأبيض.

ونشبت أخيرا خلافات قوية بين مرتضى منصور، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهو ما جعل البعض يؤكد أن اللافتة المقصود بها رئيس الاتحاد الدولي إلا أن مرتضى منصور صرح بأنه لا يعرفه.