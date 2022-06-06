تسريب صوتي لأحمد جمال مع مرتضى منصور.. والعامري فاروق يتعهد بالرد

تعهد العامري فاروق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له في التسريب الصوتي الأخير.

وتم تداول تسجيل صوتي منسوب للإعلامي أحمد جمال مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، يقومان فيه بتوجيه السباب والألفاظ النابية تجاه العامري فاروق وعدد من الشخصيات بالنادي الأهلي.

وقام العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بنشر مجموعة من الصور لوالدته بعد الإساءة لها، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد العامري عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد المسيئين.

وكتب العامري فاروق: ”أنا آسف يا أمي الغالية، وإن شاء الله هاجيبلك حقك لحد عندك، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية، ربنا يخليكي ليا وإن شاء الله، هاجيبهم تحت رجلك“.

ويبدو أن المكالمة المسربة جاءت بعد خسارة الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربي، في النهائي الذي أقيم بالمغرب على ملعب محمد الخامس، حيث قام الثنائي جمال ومرتضى منصور بتهنئة بعضهما على ما حدث للفريق الأحمر.

ولا يعد هذا هو التسريب الأول لمرتضى منصور، خلال الأيام الماضية، حيث سبقه تسريب صوتي آخر له مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، يقومان خلاله بسب بعضهما البعض.

وتضمنت المكالمة التي تم تسريبها على بعض الصفحات الداعمة لنادي الزمالك سبابا عنيفا من مرتضى منصور ودياب، بينما تعهد رئيس الزمالك أحمد دياب بسجنه.

ولم يعلق أي من دياب أو مرتضى على المكالمة، ويبدو أن الأمور وصلت بينهما إلى طريق مسدود بعد فترة من الشد والجذب بين الثنائي الفترة الماضية.

واندلعت أزمة بين رئيس الزمالك وأحمد دياب بعد تصريح الأخير بأن عمر كمال سيبقى ضمن صفوف نادي فيوتشر ولن ينتقل إلى القلعة البيضاء.

وكان عمر كمال قد وقع للزمالك الصيف الماضي، بينما لم يتمكن من الانضمام لصفوفه بسبب تعليق التسجيل، لينضم إلى نادي فيوتشر.

وليد الفراج يعلق على مكالمة مرتضى منصور وأحمد دياب المسربة (فيديو) https://t.co/lIroEMM42s pic.twitter.com/vr8IHTD11s — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وقال مرتضى مهاجما دياب مؤخرا: ”هل لعب أحمد دياب كرة قدم قبل ذلك؟ ألم يكن عضو مجلس إدارة ولم يترأس ناديا، كل ما يفعله دياب هو توجيه السباب للناس في وسائل الإعلام، لماذا تتقبل الأندية تواجده رئيسا للرابطة؟!“.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقررة مساء الاثنين 13 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولي، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأبيض دون اللاعبين الدوليين.

على صعيد آخر واصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

بينما يستعد الأهلي حاليًا لمواجهة المصري بالسلوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر النسخة الحالية، التي ستقام مساء يوم 12 يونيو الجاري باستاد السلام.

ويتدرب الأهلي حاليًا دون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم لخوض منافسات الأجندة الدولية.