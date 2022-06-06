إيهاب جلال: محمد صلاح أصر على خوض مباراة مصر ضد غينيا رغم الإصابة

قال إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر الجديد، بعد الفوز في مباراته الأولى 1-صفر على غينيا، إن القائد محمد صلاح قاوم إصابة عضلية لخوض المباراة في بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، ورفض طلب ناديه ليفربول بعدم اللعب.

واحتاجت مصر إلى هدف في الدقيقة 87 بتسديدة مصطفى محمد التي غيرت اتجاهها لتفوز في القاهرة في مستهل جولات المجموعة الرابعة.

وخاض محمد صلاح المباراة بأكملها ونال تكريما من الاتحاد المصري في الملعب قبل بداية اللقاء لكنه لم يظهر بمستواه المعهود.

وأوضح جلال أن صلاح عانى من ”شد عضلي“ لكنه تحامل على نفسه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ”ليفربول لم يرغب في مشاركة صلاح لكنه تحامل على نفسه للعب وتدرب بحرص في الأيام الماضية“.

وأشار إلى أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات سيخضع لفحوص لتحديد فرص مشاركته في اللقاء القادم أمام إثيوبيا في مالاوي يوم الخميس.

مسؤول مصري يكشف معلومات عن "قلادة محمد صلاح" https://t.co/pWAkgXUF4v pic.twitter.com/zLGta7QLOE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وأكمل صلاح موسما شاقا مع ليفربول بالفوز بكأسي رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، بينما خسر لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي تعرض صلاح ورفاقه بمنتخب مصر لضربتين موجعتين هذا العام بخسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال والغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر.

وعن المباراة، قال جلال: ”شخصيًا كنت أتوقع صعوبة مباراة غينيا، هو فريق جيد جدًا، وخاضوا مباريات جيدة في بطولة أمم افريقيا، ولديهم عدد جيد من اللاعبين“.

وأردف: ”إحراز هدف الفوز في هذا التوقيت كان توفيقًا من الله، وقلت إننا غير قادرين على فعل شيء خلال 5 أيام لأن اللاعبين معتادون على طريقة لعب معينة“.

واستطرد: ”شاهدت مباراة مالاوي وإثيوبيا ولكن أريد أن أراهم بشكل أكبر، لن يكون هناك تغيير كبير في طريقة اللعب، وسأعتمد على نفس اللاعبين أمام إثيوبيا“.

وأكمل: ”المحترفون بالكامل سيتواجدون معي في مباراة كوريا، ومحمد النني سيلحق بالمباراة، ومن المحتمل أحمد حجازي“.

وشدد: ”من المهم أن يعتاد لاعبو منتخب مصر على مثل هذه المباريات مثل مواجهة كوريا الجنوبية، سعيد بالنتيجة وأعرف أن الأداء ليس أفضل شيء ولكن الوقت كان ضيقا وسيتحسن الأمر، ومحمد عبد المنعم سيتواجد في المباراة المقبلة“.