مسؤول مصري يكشف معلومات عن "قلادة محمد صلاح"

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصر، النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، على هاش مباراة مصر وغينيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بمنحه ”قلادة ذهبية فرعونية“.

وكشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، تسلم قلادة ذهبية فرعونية، تقديرًا لإنجازاته في الدوري الإنجليزي.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية: “ وزير الشباب والرياضة سلم محمد قلادة ذهبية فرعونية، وهي التي تسلم لرياضي لأول مرة تقديرًا لإنجازاته“.

واختتم: ”اتحاد الكرة صاحب فكرة تكريم محمد صلاح، وكانت هذه الفرصة أن يتم تكريمه في وسط الجماهير“.

كما وقام جمال علام رئيس الاتحاد المصري وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بمصافحة صلاح وتسليمه درعا مكتوبا عليه “ نفتخر بك دائما“.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد أن هذا التكريم تقديراً لجهود النجم المصري العالمي لما قدمه مع منتخب مصر وناديه ليفربول الإنجليزي هذا الموسم“.

🔴 📸 | اتحاد الكرة يكرم النجم المصري العالمي محمد صلاح 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، تكريما للكابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.#EFA pic.twitter.com/856ZexKAVH — EFA.eg (@EFA) June 5, 2022

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد إيهاب جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 في ساحل العاج اليوم الأحد.

وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وكانت مالاوي انتصرت 2-1 على إثيوبيا في بداية مباريات المجموعة الرابعة اليوم الأحد.

وتلعب مصر ضد إثيوبيا وغينيا ضد مالاوي يوم الخميس المقبل.