وليد الفراج يعلق على مكالمة مرتضى منصور وأحمد دياب المسربة (فيديو)

علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على المكالمة المسربة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والتي شهدت سبابًا وتائم متبادلة بين الطرفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مسربا، أمس السبت، يظهر صداما عنيفا بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية.

وقال الفراج في برامجه ”أكشن مع وليد“ إن هذه المكالمة ”صعبة جدا“.

وواصل موجها حديثه للحكم المصري السابق محمود عثمان: ”يا لطيف.. الوضع صعب الله يعينكم، لا أتخيل أن يحدث هذا الأمر في الدوري السعودي“.

وتضمنت المكالمة التي تم تسريبها على بعض الصفحات الداعمة لنادي الزمالك سبابا عنيفا من مرتضى منصور ودياب، بينما تعهد رئيس الزمالك أحمد دياب بسجنه.

ولم يعلق أي من دياب أو مرتضى على المكالمة، ويبدو أن الأمور وصلت بينهما إلى طريق مسدود بعد فترة من الشد والجذب بين الثنائي الفترة الماضية.

واندلعت أزمة بين رئيس الزمالك وأحمد دياب بعد تصريح الأخير بأن عمر كمال سيبقى ضمن صفوف نادي فيوتشر ولن ينتقل إلى القلعة البيضاء.

وكان عمر كمال قد وقع للزمالك الصيف الماضي، بينما لم يتمكن من الانضمام لصفوفه بسبب تعليق التسجيل، لينضم إلى نادي فيوتشر.

وقال مرتضى مهاجما دياب مؤخرا: ”هل لعب أحمد دياب كرة قدم قبل ذلك؟ ألم يكن عضو مجلس إدارة ولم يترأس نادي، كل ما يفعله دياب هو توجيه السباب للناس في وسائل الإعلام، لماذا تتقبل الأندية تواجده رئيسا للرابطة؟!“.

تسريب مكالمة هاتفية بين مرتضى منصور وأحمد دياب https://t.co/M98a3XMTIo pic.twitter.com/RY2iR24jwc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

أحمد دياب هو نائب بمجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”فيوتشر“.

وعلى الصعيد الرياضي، أسهم دياب في تأسيس شركة ”زد“ للاستثمار الرياضي، وقد شغل منصب مدير العمليات بها، بجانب دوره في تأسيس نادي ”زد إف سي“ لكرة القدم الذي كانت له أدوار خلال السنوات القليلة الماضية، بقطاعات الناشئين في الرياضة المصرية.

ونظم دياب خلال الفترة الأخيرة الكثير من البطولات للناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

على صعيد آخر واصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.