مصر تفتتح تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالفوز على غينيا بأول مباريات إيهاب جلال

استهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد إيهاب جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 في ساحل العاج اليوم الأحد.

وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وكانت مالاوي انتصرت 2-1 على أثيوبيا في بداية مباريات المجموعة الرابعة اليوم الأحد.

وتلعب مصر ضد أثيوبيا وغينيا ضد مالاوي يوم الخميس المقبل.

وقدمت مصر أداء متواضعا في أول مباراة منذ الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

منتخب مصر يفتتح مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بفوز على منتخب غينيا بهدف مصطفى محمد #مصر_غينيا pic.twitter.com/vGPAprxDhS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

وجاءت أخطر فرصة لصاحبة الأرض في الشوط الأول بضربة رأس من محمود حمدي الونش في الدقيقة 28 لكن الحارس إبراهيما كوني أبعد الخطر.

وسدد القائد محمد صلاح، الذي تم تكريمه بواسطة الاتحاد المصري قبل المباراة، ركلة حرة في بداية الشوط الثاني لتسقط من يد الحارس وترتد إلى حمدي فتحي لكن دفاع غينيا أبعدها إلى ركنية.

وكادت غينيا أن تباغت مصر في بداية الشوط الثاني غير أن تسديدة تيرنو باري مرت بجوار مرمى محمد أبو جبل.

وتصدى كوني لتسديدة قوية من عمر جابر مع محاولة مصر تهديد مرمى غينيا.

وأشرك جلال، الذي تولى المسؤولية عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، العديد من البدلاء لكن بدون أي تغيير.

وانتزعت مصر التقدم عندما وصلت الكرة إلى مصطفى داخل منطقة الجزاء ليسددها وتصطدم بدفاع غينيا إلى الزاوية البعيدة لمرمى كوني.