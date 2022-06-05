تشكيل منتخب مصر ضد غينيا

يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال عندما يستضيف غينيا اليوم الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا (ساحل العاج 2023).

وهذه أول مباراة رسمية لمنتخب مصر بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال بعد فوز كل منتخب على أرضه 1/0.

اللاعب رقم 1 دايما جاهز في الموعد 🇪🇬.. شجع مصر في مباراة غينيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 🏆 استاد القاهرة في انتظاركم يوم الأحد ٥ يونيو لتشجيع مصر في مواجهة غينيا#الطريق_إلى_الثامنة هيكون أقوى بيكم 🇪🇬💪🏻 pic.twitter.com/cyz0n4VLcP — EFA.eg (@EFA) June 3, 2022

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الـ3 بصوت المعلق علي محمد علي، وعبر قناة تايم سبورتس ”البث الأرضي“.

ومن المتوقع أن يعتمد إيهاب جلال على هذا التشكيل لمواجهة غينيا:

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمود حمدي ”الونش“ وعمر جابر وكريم حافظ.

الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد سيد ”زيزو“.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش أو محمود حسن ”تريزيغيه“.

🔴 📸 | منتخب مصر يواصل استعداداته لمباراة غينيا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار .#EFa pic.twitter.com/TLwW6ir2un — EFA.eg (@EFA) June 3, 2022

وسبق أن لعب منتخب مصر 6 مباريات أمام غينيا في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية والألعاب الأفريقية، وفاز منتخب مصر في ثلاث مواجهات، وتعادل مرة وفاز منتخب غينيا مرتين.

وتضم المجموعة الرابعة مصر وغينيا ومالاوي وأثيوبيا.

وسيواجه محمد صلاح نابي كيتا زميله في ليفربول بعد أيام من لعبهما نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس أمام ريال مدريد، ولم يسبق أن تقابل صلاح ضد كيتا في المواجهات الدولية.

ويغيب عن منتخب مصر أحمد فتوح والحارس محمد الشناوي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، كما يغيب المدافع أحمد حجازي، بعدما قرر الجهاز الطبي أن يخوض اللاعب فترة تأهيل في إسبانيا لتجهيزه بدنيا للمرحلة المقبلة.

ولعب منتخبا مصر وغينيا لآخر مرة وديا عام 2016 وتعادلا 1/1 ثم تقابلا وديا مرة أخرى عام 2019 وفاز منتخب مصر 3/1.

وبعد مواجهة غينيا من المقرر أن يلعب منتخب مصر مع أثيوبيا يومي 9 يونيو في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، كما سيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية على أرض الأخير يوم 14 من الشهر الحالي.