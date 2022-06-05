الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر مواجهته الافتتاحية في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حين يستضيف مساء اليوم الأحد، منافسه غينيا باستاد القاهرة الدولي بحضور 40 ألف مشجع.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالتصفيات وتسبقها مواجهة أخرى بين منتخبي مالاوي وإثيوبيا في الجولة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة منتخبي مصر وغينيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الـ3 بصوت المعلق علي محمد علي، كما تذاع عبر قناة تايم سبورتس ”البث الأرضي“.

المهمة تبدأ بكم ✌️.. منتخب مصر جاهز لبداية مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023🇪🇬🏆#الطريق_للثامنة أقوى بيكم ✊🏻 pic.twitter.com/KgH8H3la5n — EFA.eg (@EFA) June 4, 2022

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في 9 مواجهات سابقة، ويتفوق منتخب مصر بواقع 4 انتصارات مقابل انتصارين للمنتخب الغيني و3 تعادلات.

وبدأت المواجهات بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1970 وفاز منتخب مصر بنتيجة 4-1 في مرحلة المجموعات.

ورد المنتخب الغيني بالفوز بالنتيجة ذاتها 4-1 في دورة الألعاب الأفريقية 1973 ثم تقابل المنتخبان في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1976 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم تقابلا في المرحلة الأخيرة للنسخة ذاتها وفاز منتخب غينيا بنتيجة 4-2.

وتجدد الموعد بمواجهة ودية عام 2009 انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز منتخب مصر على غينيا في عقر دارها بنتيجة 3-2 كما تغلب في مصر بنتيجة 4-2.

ولعب المنتخبان وديا عام 2016 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم تقابلا وديا مرة أخرى عام 2019 وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-1.

🔴 📸 | منتخب مصر يواصل استعداداته لمباراة غينيا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار .#EFa pic.twitter.com/TLwW6ir2un — EFA.eg (@EFA) June 3, 2022

محمد صلاح ضد نابي كيتا

يشهد اللقاء مواجهة من نوع خاص بين ثنائي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونابي كيتا قائد منتخب غينيا.

ولم يسبق أن تقابل صلاح ضد كيتا في المواجهات الدولية، كما أنها المباراة الأولى للثنائي بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بنتيجة 0-1.

وظهر صلاح مع كيتا باستاد القاهرة قبل انطلاق المؤتمر الصحفي للمنتخب الغيني قبل المباراة، أمس السبت.

وأكد نابي كيتا في المؤتمر الصحفي أنه يعتز ويقدر صلاح ويتمنى أن يصعد منتخبا مصر وغينيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأشار إلى أن المواجهة ليست صلاح وحده بل ضد منتخب مصر، مؤكدا أنه ليس هنا للاستجمام ولكن لخوض مباراة قوية وخدمة منتخب بلاده.

اللاعب رقم 1 دايما جاهز في الموعد 🇪🇬.. شجع مصر في مباراة غينيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 🏆 استاد القاهرة في انتظاركم يوم الأحد ٥ يونيو لتشجيع مصر في مواجهة غينيا#الطريق_إلى_الثامنة هيكون أقوى بيكم 🇪🇬💪🏻 pic.twitter.com/cyz0n4VLcP — EFA.eg (@EFA) June 3, 2022

منتخب مصر.. وعهد جديد

يدلف منتخب مصر عهدا جديدا مع مديره الفني إيهاب جلال، الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ويسعى إيهاب جلال للفوز في مباراته الأولى مع منتخب مصر لتقديم بداية قوية والرد على منتقديه الذين هاجموا الاتحاد المصري لتعيينه في هذا المنصب، خاصة أنه لم يحقق من قبل أي بطولات مع الأندية التي تولى تدريبها.

ويغيب عن منتخب مصر حارس المرمى محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا بخلاف أحمد فتوح الظهير الأيسر لتعرضه لحادث سير بجانب إصابته بكورونا، كما يغيب أيضا محمد النني لإصابته بكدمة في العضلة الأمامية ومحمد عبد المنعم لإصابته في العضلة الضامة.

وقال إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المجموعة التي يلعب بها الفراعنة ليست سهلة فجميع المنافسين لعبوا في النسخة الماضية للبطولة.

وأوضح أن منتخب غينيا منافس قوي ولا يستهان به ويضم العديد من اللاعبين المميزين بخلاف أن هناك غيابات مؤثرة في صفوف الفراعنة.

ومن المنتظر أن يلعب جلال بطريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود حمدي ”الونش“ وعمر جابر وكريم حافظ.

ويقود خط الوسط حمدي فتحي وبجواره عمرو السولية وأحمد سيد ”زيزو“ ويقود خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش أو محمود حسن ”تريزيغيه“.

منتخب غينيا.. وأوراق دياوارا

يتطلع منتخب غينيا لتحقيق بداية قوية في مشواره بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد تجديد الثقة في المدير الفني كابا دياوارا.

وقال دياوارا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يدرك مدى صعوبة المواجهة ضد منتخب مصر، ولكنه يعلم تماما أن فريقه جاء إلى مصر من أجل تقديم مباراة قوية.

وأشار إلى أن منتخب مصر لا يجب اقتصاره على محمد صلاح فقط، فهناك العديد من اللاعبين المميزين وخاصة محمود حسن ”تريزيغيه“ ومحمد النني.

ويعتمد منتخب غينيا على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم كوني وأمامه رباعي خط الدفاع أنتوني كونتي ومختار دياخابي وسعيدو سو وإيسياغا سيلا.

ويقود خط الوسط نابي كيتا وبجواره أمادو دياوارا وإبراهيما سيسيه بينما يقود خط الهجوم جناجنا باري وأليكس موريبا وسيرهو جيوراسي.

وقال حماده صدقي، المدرب المساعد الأسبق لحسن شحاتة مع منتخب مصر، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب المصري يخوض مرحلة جديدة ويحتاج لدعم الجميع وغلق صفحة الانقسام بشأن إيهاب جلال.

وأكد صدقي أن منتخب مصر سيعتمد على أصحاب الخبرات لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة طيبة في مباراة غينيا، موضحا أن الفوز خطوة مهمة في اللقاء الأول مع إيهاب جلال بجانب افتتاح مشوار التصفيات.