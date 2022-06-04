تسريب مكالمة هاتفية بين مرتضى منصور وأحمد دياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مسربا يظهر صداما عنيفا بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية.

وتضمنت المكالمة التي تم تسريبها على بعض الصفحات الداعمة لنادي الزمالك سبابا عنيفا من مرتضى منصور ودياب، بينما تعهد رئيس الزمالك أحمد دياب بسجنه.

ولم يعلق أي من دياب أو مرتضى على المكالمة، ويبدو أن الأمور وصلت بينهما إلى طريق مسدود بعد فترة من الشد والجذب بين الثنائي الفترة الماضية.

واندلعت أزمة بين رئيس الزمالك وأحمد دياب بعد تصريح الأخير بأن عمر كمال سيبقى ضمن صفوف نادي فيوتشر ولن ينتقل إلى القلعة البيضاء.

وكان عمر كمال قد وقع للزمالك الصيف الماضي، بينما لم يتمكن من الانضمام لصفوفه بسبب تعليق التسجيل، لينضم إلى نادي فيوتشر.

وقال مرتضى مهاجما دياب مؤخرا: ”هل لعب أحمد دياب كرة قدم قبل ذلك؟ ألم يكن عضو مجلس إدارة ولم يترأس نادي، كل ما يفعله دياب هو توجيه السباب للناس في وسائل الإعلام، لماذا تتقبل الأندية تواجده رئيسا للرابطة؟!“.

مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام إنبي: لن نلعب مجددا في استاد القاهرة "كل لاعب يتحرك يسقط" (فيديو) https://t.co/j19r08R5bj pic.twitter.com/oRiQ3S6RSV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وأحمد دياب هو نائب بمجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”فيوتشر“.

وعلى الصعيد الرياضي، أسهم دياب في تأسيس شركة ”زد“ للاستثمار الرياضي، وقد شغل منصب مدير العمليات بها، بجانب دوره في تأسيس نادي ”زد إف سي“ لكرة القدم الذي كانت له أدوار خلال السنوات القليلة الماضية، بقطاعات الناشئين في الرياضة المصرية.

ونظم دياب خلال الفترة الأخيرة الكثير من البطولات للناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

على صعيد آخر واصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.