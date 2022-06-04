منتخب مصر يعلن إصابة أحمد فتوح بكورونا.. ويكشف موقف النني من مواجهة غينيا

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، إصابة اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بفيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.

وشهد منتخب مصر في الساعات الماضية إعلان إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بفيروس كورونا، ليصبح فتوح ثاني حالة مصابة بالفيروس في معسكر الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهته الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال أمام غينيا غداً الأحد، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال جلال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، للحديث عن مباراة غينيا، إن فتوح تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ولكنه كان خارج حسابات الجهاز الفني لتعرضه لحادث سير أبعده عن التدريبات الماضية.

المهمة تبدأ بكم ✌️.. منتخب مصر جاهز لبداية مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023🇪🇬🏆#الطريق_للثامنة أقوى بيكم ✊🏻 pic.twitter.com/KgH8H3la5n — EFA.eg (@EFA) June 4, 2022

وأكد أن الشناوي أيضاً لن يلحق بمباراة غينيا لاستمرار إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن هناك شكوكا أيضاً حول لحاق محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بمباراة غينيا.

وقال جلال: ”النني يشكو من آلام في ركبته بسبب إصابته بكدمة في التدريبات، وربما لا يلحق بمباراة غينيا“.

وأوضح أنه يسعى لتحقيق بداية قوية مع منتخب مصر والفوز على غينيا في افتتاح مشوار التصفيات القارية.

وعن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر بخصوص مباراة كوريا الجنوبية الودية يوم 14 يونيو الجاري، قال جلال: ”الأهم بالنسبة لنا حالياً مباراة غينيا، لم نحسم بعد موقف القائمة التي تخوض ودية كوريا، ولكننا نسعى لمنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة بجانب الحفاظ على القوام الأساسي للفراعنة“.

وأشار إلى أن محمد صلاح يبذل قصارى جهده مع منتخب مصر ويقدم كل ما لديه من أجل مصلحة المنتخب.

من جانبه، أعلن عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي جاهزيته لخوض مباراة غينيا.

وأكد السولية، في المؤتمر الصحفي، أنه لعب بالفعل في مباراة الوداد المغربي بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا وتخلص من إصابته في العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق بداية قوية في مشوار تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

كما سيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية على أرض الأخير يوم 14 من الشهر الحالي.