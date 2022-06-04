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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
تاريخ النشر: 04 يونيو 2022 13:07 GMT
تاريخ التحديث: 04 يونيو 2022 13:20 GMT

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يلعب منتخب مصر مع غينيا غدا الأحد في الأولى من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي الساعة 21:00 بتوقيت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يلعب منتخب مصر مع غينيا غدا الأحد في الأولى من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وستكون هذه المباراة الأولى للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، الذي خلف كارلوس كيروش.

وإلى جانب مصر وغينيا تضم المجموعة الرابعة مالاوي، وإثيوبيا.

وسيغيب عن المباراة الحارس محمد الشناوي الذي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون ووصل إلى المباراة النهائية لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال.

وتوج منتخب مصر بطلا لكأس أمم أفريقيا 7 مرات علما أن آخر لقب مصري في البطولة كان العام 2010.

وسبق أن نال منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

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