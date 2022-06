موسيماني: تنازلت عن ميداليتي لحامل الكرات.. ولا أملك ميسي وانييستا في الأهلي

كشف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن تنازله عن الميدالية الفضية عقب الخسارة أمام الوداد المغربي بنتيجة 0/2، يوم الإثنين الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وظهر موسيماني في حوار مع إذاعة (SABC SPORTS) يوم الخميس، عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

“First time I came to @SuperSportFC , I was a scout, then I became the assistant coach and then the interim coach” ~ @AlAhly HC @TheRealPitso tells @AndileNcube on #SportsNightAmplified @METROFMSA @SABC_Sport pic.twitter.com/dED8kMKI9P

