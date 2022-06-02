موسيماني: تنازلت عن ميداليتي لحامل الكرات.. ولا أملك ميسي وانييستا في الأهلي

كشف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن تنازله عن الميدالية الفضية عقب الخسارة أمام الوداد المغربي بنتيجة 0/2، يوم الإثنين الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وظهر موسيماني في حوار مع إذاعة (SABC SPORTS) يوم الخميس، عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

وأكد موسيماني أنه ترك ميداليته لحامل الكرات في ملعب محمد الخامس، موضحا أنه أقدم على هذا التصرف اعتراضا على إقامة المباراة النهائية في المغرب.

وأشار إلى أنه أراد ترك رسالة للقائمين على قرار إقامة المباراة في المغرب، موضحا أنه أبلغ ذلك لمسؤولي الاتحاد الأفريقي باعتراضه على القرار أثناء تواجده في منصة التتويج عقب اللقاء.

وأكد أنه لن يبكي على ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا، وينظر للمستقبل لتحقيق باقي البطولات المنتظرة مع الأهلي.

ردا على شوبير.. النادي الأهلي ينفي عقد اجتماع لبحث إقالة موسيماني https://t.co/UXN4I3Me7T pic.twitter.com/AiGOXDb3J1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 31, 2022

وتحدث موسيماني عن الانتقادات التي يواجهها مع الأهلي، مؤكدا أنه يشعر بإمكانية الإقالة كل أسبوع بسبب الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها.

وأشار إلى أنه لا يبحث عن تقديم أداء جميل وممتع بقدر الإمكان، ولكن الأهم بالنسبة له أن يحقق الانتصارات.

وأكد أنه لا يملك تشافي أو إنييستا أو ميسي ليلعب كرة قدم مثل برشلونة الإسباني، موضحا أنه حقق بطريقته دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، كما أنه حقق برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وأكد موسيماني أن مواطنه بيرسي تاو يقدم مستويات طيبة، وفاز أكثر من مرة بلقب رجل المباراة ولكن الأخطاء واردة في كرة القدم.

فوزي لقجع: زمن الفساد في الكاف انتهى.. ولولا الظلم التحكيمي لكان نهائي دوري الأبطال بين الرجاء والوداد https://t.co/aDqA06Yq3T pic.twitter.com/m4OcozO1Nq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 31, 2022

تتويج الوداد

ويوم الإثنين الماضي، توج الوداد البيضاوي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2022 بعد فوزه على منافسه الأهلي 2/0 في المباراة النهائية.

وأنهى الوداد البيضاوي الشوط الأول متقدما 1/0، بعدما سجل له زهير المترجي هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15 فشل محمد الشناوي حارس الأهلي في صدها.

ومن هجمة مرتدة منظمة عاد زهير المترجي وسجل الهدف الثاني له وللوداد في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهو الهدف الخامس له في النسخة الحالية من البطولة.

وحصل زهير المترجي على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.