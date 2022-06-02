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رياضة

منتخب مصر يعلن إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا
تاريخ النشر: 02 يونيو 2022 20:45 GMT
تاريخ التحديث: 02 يونيو 2022 21:45 GMT

منتخب مصر يعلن إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة الحارس محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد. وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه في موقع "تويتر": "خضع محمد الشناوي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة الحارس محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس“.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم الأحد ثم إثيوبيا يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وشارك محمد الشناوي مع مصر في كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، لكنه أصيب في مواجهة ساحل العاج في دور الـ16، وغاب عن مباريات المنتخب حتى المباراة النهائية.

وأضاف الاتحاد المصري: ”انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر للمعسكر ظهر اليوم وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال، في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023“.

ويشارك منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في المجموعة الرابعة، إلى جانب إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

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