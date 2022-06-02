منتخب مصر يعلن إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة الحارس محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس“.

🔴 | إيجابية مسحة كورونا لمحمد الشناوي 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.#EFA pic.twitter.com/IncD3FUiZN — EFA.eg (@EFA) June 2, 2022

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم الأحد ثم إثيوبيا يوم الخميس المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وشارك محمد الشناوي مع مصر في كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، لكنه أصيب في مواجهة ساحل العاج في دور الـ16، وغاب عن مباريات المنتخب حتى المباراة النهائية.

وأضاف الاتحاد المصري: ”انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر للمعسكر ظهر اليوم وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال، في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023“.

ويشارك منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في المجموعة الرابعة، إلى جانب إثيوبيا وغينيا ومالاوي.