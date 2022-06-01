بدر بانون يثير غضب جمهور الأهلي بعد تهنئته لاعبي الوداد بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

أثار المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، غضب جمهور ناديه بشدة، بعد تداول فيديوهات له داخل غرفة ملابس فريق الوداد، عقب مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق المغربي بالفوز بثنائية نظيفة والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على الأهلي، يوم الإثنين، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الطرفين على مركب محمد الخامس.

وظهر بانون في الفيديوهات وهو يتواجد بغرفة خلع ملابس لاعبي الوداد وقام باحتضانهم، وبدا وكأنه يهنئهم على الفوز، وفي لقطة أخرى كان يحصل على قميص أحد لاعبي الوداد للاحتفاظ به.

وذكرت صحيفة ”البطولة“ المغربية أن بانون توجه بعد تسلم فريق الوداد للقب دوري الأبطال، صوب غرفة ملابس أصحاب الأرض، من أجل تهنئة لاعبيه على تتويجهم القاري.

بدر بانون و هو متأثر لخسارة الاهلي وبياخد تيشيرت لاعب الوداد 😉😌🥳🤣😂🤣#القسط_ممكن 🤪🤣#اديلوا_بيان_ابيبو 😉🕺💃🥳🤪😂🤣 pic.twitter.com/fVSR4d4lDr — محمدناجى عطالله️🇦🇹🏹❤️🇪🇬 (@MnAttallah) May 31, 2022

وأضاف التقرير ”ظهر بانون بعد نهاية المباراة النهائية، وهو يقدم التهاني فوق رقعة الملعب للاعب الوداد أيمن الحسوني، علما أن مدافع الأهلي سبق له مجاورة العديد من لاعبي الوداد في المنتخب المحلي، والفئات السنية للمنتخبات الوطنية“.

بدر بانون يحتفل على احزان الاهلى pic.twitter.com/orRBcVfdDR — Eng. Elsayed Ismaeel (@swmt1323) May 31, 2022

كما علق الإعلامي مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي الأسبق، على اللقطة، عبر برنامجه التلفزيوني ”إحنا مستحملينك وأنت رجل مريض ربنا يشفيك، فلماذا تذهب للاحتفال مع لاعبي الوداد وأنت كنت لاعبا سابقا في الرجاء، ولو احتفل معهم يبقى يرحل عن الأهلي، ولكن لو مجرد صوره التقطت له وهو يهنئهم فقط بالفوز هذا موضوع آخر“.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها بانون الجدل وضيق مشجعي الفريق الأحمر، حيث تم بدا يوم الـ23 من أبريل الماضي، عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي (فريقه السابق)، في إياب الدور ربع النهائي، وكأنه غير سعيد.

وقال بانون حينها لقناة الأهلي الرسمية ”تمنيت المشاركة في المباراة رغم صعوبتها في الملعب، وعليَّ أنا شخصياً، كونها تجمع بين فريقي الذي تربيت به والنادي الذي أدافع عنه حاليا“.

بدر بانون: ربنا كان عالم باحساسي.. الحمد لله على الفوز والرجاء قدم مباراة كبيرة #الاستوديو_التحليلي | #الأهلي_الرجاء#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/YGaMsQuhQw — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) April 23, 2022

وكانت زوجته غزلان تعرضت لانتقادات حادة من جماهير الأهلي، بعدما نشرت صورة عبر خاصية ”الستوري“ بحسابها على ”إنستغرام“، تنتقد فيه قرار الحكم السنغالي ماغيت نداي باحتساب ضربة جزاء للفريق الأحمر ضد الرجاء في ذهاب الدور ربع النهائي يوم الـ16 من أبريل 2022.

ونشرت غزلان يومها صورة تم الإشارة فيها إليها، تسخر من قرار الحكم عقب اصطدام الكرة في قدم لاعب الفريق المغربي وليس بيده، كان مكتوبا عليها ”الخبث التحكيمي ما زال مستمرا“، قبل أن تقوم بحذفها، والاعتذار من الجماهير.

ويبتعد بانون عن المشاركة مع الأهلي منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في يناير 2022، خاصة وأنه عانى من مضاعفات المرض، وخضع لفحوصات طبية للقلب والرئتين في أكثر من مرة.

كل التضامن مع لاعب الاسود بدر بانون، يتعرض لحملة ظلامية من طرف بعض الظلاميون المحسوبين على جماهير النادي الاهلي.. السبب : بدر بانون بارك لفريق الوداد و زملائه في المنتخب الوطني 🇲🇦#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/oOie9m6hz9 — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) May 31, 2022

وانضم بانون إلى الأهلي يوم الـ9 من نوفمبر 2020، قادما من الرجاء، ومنذ ذلك الحين لعب 50 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وتُوج بانون مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، ومثلها في كأس مصر، وبطولتين في كأس السوبر الأفريقي، كما حصد برونزية كأس العالم الأندية مرة واحدة، بينما غاب عن المونديال الثاني في الإمارات 2022، بسبب إصابته بكورونا.