ردا على شوبير.. النادي الأهلي ينفي عقد اجتماع لبحث إقالة موسيماني

قال النادي الأهلي في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي إنه لم يعقد اجتماعا طارئا خلال الفترة المقبلة لبحث أي أمور فنية وإدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، ليفشل في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير، الذي تواجد برفقة بعثة الأهلي إلى المغرب إن مجلس إدارة الأهلي سيجتمع قريبا لبحث أمور تخص الفريق.

وتابع :“كل الخيارات مطروحة في ما يخص موسيماني، وأشم رائحة تغيير في الجهاز الفني“.

ورد الأهلي سريعا على تصريحات شوبير الذي تعتبره جماهير الأهلي مصدرا موثوقا لأخبار الفريق :“ مجلس الإدارة لم يدعُ لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة“.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب النهائي الإفريقي إن الفريق الأفضل اليوم هو من خسر. فعندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساوٍ بين الفريقين ”عندها نتحدث عن الفوز والخسارة“. وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم.

وأضاف: ”البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأني خسرت لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل. الجميع يعرف أن السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية“.

وأكمل: ”كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف“.

وتساءل: ”لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك“.

وأكد موسيماني أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني. وكان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه قام باستبدال ساعته في ٣ دقائق والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من ثلاث دقائق، بالإضافة إلى صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف.

واختتم موسيماني تصريحاته بتهنئة الوداد ومدربه بالفوز في المباراة.