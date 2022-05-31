قائمة منتخب مصر.. إيهاب جلال يستدعي 7 لاعبين من الأهلي

استكمل إيهاب جلال مدرب مصر تشكيلة المنتخب الوطني بالإعلان عن ضم سبعة لاعبين من فريق الأهلي الذي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء يوم الاثنين، إلى جانب كريم حافظ المحترف في تركيا.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك مساء يوم الاثنين إن جلال، الذي يستعد لقيادة المنتخب الوطني لأول مرة بعد رحيل كارلوس كيروش، اختار من الأهلي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي (قفشة).

وتبدأ مصر مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 باللعب مع غينيا يوم الأحد المقبل، ثم تواجه إثيوبيا بعدها بأربعة أيام، كما ستلعب مصر مباراة ودية مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو حزيران.

وكان جلال استدعى قائمة موسعة من 44 لاعبا يوم الجمعة لخوض المعسكر.

وضمت القائمة وقتها وجوها جديدة مثل الحارس محمود جاد بجانب المدافعين محمود مرعي ومصطفى الزناري ولاعبي الوسط خالد الغندور ومحمد متولي (كناريا) وأحمد حمدي المحترف في كندا والمهاجمين أحمد عبد القادر ومصطفى شلبي وأحمد عاطف.

ويبدأ جلال، مدرب الزمالك وبيراميدز ومصر للمقاصة والإسماعيلي السابق، مهمته الجديدة مع مصر عقب إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في مواجهة فاصلة.

وقاد كيروش مصر لنهائي كأس الأمم 2022 لكنه خسر من السنغال بركلات الترجيح أيضا.

ويتصدر التشكيلة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عاد أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي بعد إصابة طويلة منذ كأس الأمم مطلع العام.

وأعلن جلال في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة من 11 لاعبا محترفا خارج مصر، لكنه استبعد منهم الآن أحمد ياسر ريان (ألطاي التركي) ووسام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي) وأحمد حسن ”كوكا“ (قونية سبور التركي) وكريم حافظ (ملطية سبور التركي).

وتستضيف مصر منافستها غينيا في الخامس من يونيو حزيران باستاد القاهرة ثم تواجه إثيوبيا في مالاوي بعد أربعة أيام.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد

في الدفاع: عمر جابر وعمر كمال ومحمود علاء ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

في الوسط: محمد النني ومهند لاشين وأحمد حمدي وإمام عاشور

في الهجوم: محمد صلاح وأحمد سيد ”زيزو“ ومحمود حسن ”تريزيجيه“ وعمر مرموش ومحمد إبراهيم وإبراهيم عادل وأحمد عاطف ومصطفى محمد.