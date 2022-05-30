إعلان قائمة منتخب مصر لخوض مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا دون لاعبي الأهلي

أعلن إيهاب جلال، المدرب الجديد لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر بين 30 مايو/ أيار و14 يونيو/ حزيران، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المقرر انضمامهم للمنتخب؛ لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي اليوم الإثنين، على أن يتم الإعلان عن الأسماء المختارة عقب المباراة.

وسيخوض منتخب مصر مباراتين أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان جلال استدعى قائمة موسعة من 44 لاعبا يوم الجمعة لخوض المعسكر.

وضمت القائمة وقتها وجوها جديدة مثل الحارس محمود جاد بجانب المدافعين محمود مرعي ومصطفى الزناري ولاعبي الوسط خالد الغندور ومحمد متولي (كناريا) وأحمد حمدي المحترف في كندا والمهاجمين أحمد عبد القادر ومصطفى شلبي وأحمد عاطف.

ويبدأ جلال، مدرب الزمالك وبيراميدز ومصر للمقاصة والإسماعيلي السابق، مهمته الجديدة مع مصر عقب إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في مواجهة فاصلة.

وقاد كيروش مصر لنهائي كأس الأمم 2022، لكنه خسر من السنغال بركلات الترجيح أيضا.

ويتصدر التشكيلة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عاد أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي بعد إصابة طويلة منذ كأس الأمم مطلع العام.

وأعلن جلال في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة من 11 لاعبا محترفا خارج مصر، لكن استبعد منهم الآن أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) وسام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي) وأحمد حسن ”كوكا“ (كونيا سبور التركي) وكريم حافظ (ملطية سبور التركي).

وتستضيف مصر منافستها غينيا في الخامس من يونيو/ حزيران، باستاد القاهرة ثم تواجه إثيوبيا في مالاوي بعد أربعة أيام.

🔴 | إيهاب جلال يعلن عن قائمة منتخب مصر 🇪🇬 ⬇️⬇️ أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٤ يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 .#EFA pic.twitter.com/5O5MHcSk5e — EFA.eg (@EFA) May 30, 2022

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

في الدفاع: عمر جابر وعمر كمال ومحمود علاء ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

في الوسط: محمد النني ومهند لاشين وأحمد حمدي وإمام عاشور.

في الهجوم: محمد صلاح وأحمد سيد ”زيزو“ ومحمود حسن ”تريزيغيه“ وعمر مرموش ومحمد إبراهيم وإبراهيم عادل وأحمد عاطف ومصطفى محمد.