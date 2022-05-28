ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط الإسماعيلي ويعزز مركزه في الصدارة

حقق نادي الزمالك فوزا ثمينا على نظيره الإسماعيلي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرضية استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري.

وأحرز بن شرقي الهدف الأول للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك الإسماعيلي في الدقيقة 42، بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية من عبدالله جمعة الذي توغل من الجهة اليسرى.

واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة الجزاء لصالح محمد الشامي لاعب الإسماعيلي، بعد دفعة من محمود علاء مدافع الزمالك في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وسدد باهر المحمدي ركلة الجزاء في منتصف المرمى وسجل منها هدف التعادل للإسماعيلي بعد أن ارتمى محمد أبو جبل حارس الزمالك على الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 63 سجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك من رأسية رائعة.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 19 نوفمبر الماضي بفوز الزمالك بثنائية دون رد حملت توقيع أحمد سيد زيزو وعمر السعيد بالجولة الرابعة للدوري.

ولم يفز الإسماعيلي في آخر 9 لقاءات ضد الزمالك منذ فوزه يوم 2 أبريل 2018 ببطولة الدوري بنتيجة 3/1.

بهذه النتيجة، وصل الزمالك للنقطة 44 معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، في حين ظل الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

وفي مباراة أخرى، واصل طلائع الجيش التألق مع مدربه طارق العشري وفاز 1-صفر على غزل المحلة، ليتقدم إلى المركز السادس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وحافظ الجيش على سجله الخالي من الهزائم في آخر 13 مباراة في الدوري، ومنها الفوز على الزمالك حامل اللقب والتعادل مع الأهلي، ورفع رصيده إلى 32 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المحلة تاسع الترتيب.

وسجل رجب عمران هدف طلائع الجيش والمباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة من محمد ناصف في الدقيقة 38.

وتألق عمرو شعبان حارس المحلة في إبعاد تسديدة هائلة من ميدو جابر، وتابعها مهند لاشين وسدد كرة أنقذها شعبان في الدقيقة 79.