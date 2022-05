أصغر متوجة باللقب في التاريخ.. هنا جودة تقتنص لقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة

في إنجاز تاريخي، اقتنصت المصرية هنا جودة، صاحبة الـ15 عاما، إنجازا ثمينا بالتتويج بلقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة بمدينة لاغوس بنيجيريا في الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري بصالة مولادي توماس على استاد تيسليم بالوغان.

وتغلبت هنا في النهائي على فاطيمو بيللو لاعبة نيجيريا بنتيجة (4-0) لتتوج باللقب الأول في تاريخها متفوقة على عظماء القارة.

The rise of a new dawn!

Hana Goda emerges 2022 Africa Cup champion after a dominant 4-0 victory over Fatimo Bello.

Goda becomes the youngest ever African champion at only 14 years and 7 months old.#FestivalofTT2022 pic.twitter.com/3kyCXnVh3e

— ITTF-Africa (@ITTFAfrica) May 28, 2022