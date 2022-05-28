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رياضة

أصغر متوجة باللقب في التاريخ.. هنا جودة تقتنص لقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة
تاريخ النشر: 28 مايو 2022 16:38 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2022 17:20 GMT

أصغر متوجة باللقب في التاريخ.. هنا جودة تقتنص لقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة

في إنجاز تاريخي، اقتنصت المصرية هنا جودة، صاحبة الـ15 عاما، إنجازا ثمينا بالتتويج بلقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة بمدينة لاغوس بنيجيريا في الفترة من 26

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

في إنجاز تاريخي، اقتنصت المصرية هنا جودة، صاحبة الـ15 عاما، إنجازا ثمينا بالتتويج بلقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة بمدينة لاغوس بنيجيريا في الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري بصالة مولادي توماس على استاد تيسليم بالوغان.

وتغلبت هنا في النهائي على فاطيمو بيللو لاعبة نيجيريا بنتيجة (4-0) لتتوج باللقب الأول في تاريخها متفوقة على عظماء القارة.

وكانت هنا قد تغلبت على مواطنتها دينا مشرف، في مباراة ماراثونية جمعت بينهما في منافسات نصف النهائي بنتيجة 4-3 في الأشواط (7-11، 11-2، 14-12، 5-11، 15-13، 14-16، 11-9) لتصل هنا للدور النهائي للبطولة.

وأصبحت هنا جودة أصغر متوجة باللقب في التاريخ، وتأهلت للمشاركة في كأس العالم بالصين.

ويشارك في البطولة 28 لاعبا و20 لاعبة من 13 دولة وتؤهل لكأس العالم نهاية العام الجاري.

وتضم قائمة المنتخب كلا من عمر عصر المصنف 19 عالميا وأحمد صالح ومحمد البيلي في الرجال، وفي السيدات كلا من مريم الهضيبي ودينا مشرف وهنا جودة المصنفة رقم 1 عالميا في الناشئات تحت 15 و17 سنة.

وتعد دينا مشرف هيا الأكثر تتويجا ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات الفردي برصيد 4 ألقاب، منذ انطلاق البطولة في 2016، حيث توجت بالبطولة أعوام 2016 و2017 و2018 و2019.

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