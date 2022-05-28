الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

تشهد منافسات الدوري المصري اليوم السبت مواجهة كلاسيكية مثيرة ولها طابع خاص بين الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للبطولة.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري:

مرتضى منصور يهدد بالرحيل عن الزمالك حال استمرار "إجباره" على اللعب في استاد القاهرة (فيديو) https://t.co/Y4p4kDZjxi pic.twitter.com/HiluFKa2l4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:30 اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي وبصافرة الحكم إبراهيم نور الدين.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق بلال علام.

ترتيب الفريقين

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

وحقق الزمالك حامل اللقب 13 فوزا وتعادل مرتين وتلقى 4 خسائر، وسجل الفريق الأبيض 32 هدفا وتلقى 19 هدفا.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة أيضا وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

أشرف بن شرقي يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك برسالة غامضة (صورة) https://t.co/HHLEyMQYV1 pic.twitter.com/jOukN9asmZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وحقق الإسماعيلي 4 انتصارات وتعادل 6 مرات وتلقى 9 خسائر، وسجل الفريق الأصفر 16 هدفا وتلقى 24 هدفا.

يعتلي صدارة هدافي الزمالك بالدوري أحمد سيد زيزو برصيد 11 هدفا وهو هداف الدوري حتى الآن بينما يتصدر ترتيب هدافي الإسماعيلي محمد الشامي برصيد 5 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 19 نوفمبر الماضي بفوز الزمالك بثنائية دون رد حملت توقيع أحمد سيد زيزو وعمر السعيد بالجولة الرابعة للدوري.

ولم يفز الإسماعيلي في آخر 9 لقاءات ضد الزمالك منذ فوزه يوم 2 أبريل 2018 ببطولة الدوري بنتيجة 3/1.

وسبق أن واجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الإسماعيلي مرة وحيدة في موسم 2014/2015 وحقق الفوز بينما واجه حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي الزمالك 3 مرات وخسرها جميعا.

مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام إنبي: لن نلعب مجددا في استاد القاهرة "كل لاعب يتحرك يسقط" (فيديو) https://t.co/j19r08R5bj pic.twitter.com/oRiQ3S6RSV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

أزمة الملعب

دارت أزمة حادة بخصوص ملعب اللقاء بعد أن أعلن نادي الزمالك عدم خوض أي مباريات على استاد القاهرة وذلك عقب خسارته أمام طلائع الجيش.

وبرر أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك في تصريحات صحفية هذا القرار بأن الفريق الأبيض يعاني في ستاد القاهرة بسبب مساحة الملعب التي لا تتناسب مع خطة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وأكد مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور أنه حصل على موافقة رسمية من مالك بيراميدز رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي بجانب وزارة الدفاع لنقل مباريات الزمالك إلى ملعب الدفاع الجوي.

ترتيب الدوري المصري: إنبي يوقف تفوق الزمالك ويفوز بثنائية https://t.co/IXzeOIv8Kp pic.twitter.com/Yne5FUXlag — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وشهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة بعد أن أعلنت رابطة الأندية أنها لم تتلق أي خطابات رسمية من الزمالك من أجل تغيير ملعب ستاد القاهرة ورد مسؤولو القلعة البيضاء بإظهار صورة الخطاب قبل أن تحسم الرابطة الجدل بتحديد ستاد القاهرة ملعبا للمباراة.

وخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك بتصريحات أكد خلالها أن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز رفض استضافة مباريات الفريق الأبيض بملعب الدفاع الجوي خوفاً من غضب الأهلي.

الزمالك.. واستعادة الانتصارات

يدخل الزمالك مواجهة الإسماعيلي باحثا عن استعادة نغمة الانتصارات بعدما تلقى الفريق الخسارة في آخر لقاءين بالدوري المصري على يد إنبي ثم طلائع الجيش.

وجاء أداء الزمالك في لقاء أسوان ببطولة كأس مصر ليزيد من مخاوف الجماهير البيضاء رغم الفوز بنتيجة 2/1 إلا أن الفريق الأبيض قدم واحدة من أسوأ مبارياته.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة بين صفوفه في مباراة الإسماعيلي على رأسها التونسي حمزة المثلوثي وأحمد أبوالفتوح وطارق حامد ومحمود عبدالرازق ”شيكابالا“ والتونسي سيف الدين الجزيري بسبب الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا على طريقة 4/3/3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد، وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي ”الونش“ وحازم إمام أو محمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي.

ويقود خط الوسط محمد أشرف ”روقة“ وبجواره يوسف إبراهيم ”أوباما“ وإمام عاشور، مع ثلاثي الهجوم أحمد سيد ”زيزو“ وعمر السعيد والمغربي أشرف بن شرقي.

وقال عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن الفريق الأبيض يعاني بشكل واضح في اللقاءات الأخيرة من حالة الاستهتار والتراجع على المستويات الفنية والمعنوية والبدنية.

وأوضح أن مباراة الإسماعيلي مهمة قبل فترة التوقف الدولي لتعزيز الصدارة من خلال تحقيق الفوز مؤكدا أن الإسماعيلي لن يكون لقمة سائغة خاصة أن الفريق الأصفر يعاني من أجل البقاء.

وأشار إلى أن غياب فتوح وطارق حامد وشيكابالا يمثل ضربات موجعة بالنسبة للفريق الأبيض خاصة أن الثلاثي يصنع الفارق.

الإسماعيلي.. ومواصلة الصحوة

يأمل الإسماعيلي مواصلة الصحوة بقيادة مديره الفني حمزة الجمل الذي حصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 3/2 وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/0 والتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2/2.

ويفتقد الإسماعيلي أيضا بعض لاعبيه في مواجهة الزمالك وتحديدا أحمد مصطفى وحسن ياسين ومحمود عبدالعاطي ”دونغا“ للإصابة وعصام صبحي للإيقاف، بجانب الأرجنتيني دييغو فرناندو والبوليفي كارميلو والإيفواري جيان موريل لأسباب فنية.

ويعتمد الإسماعيلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد فوزي، وأمامه رباعي خط الدفاع باهر المحمدي ومحمد نصر ومحمد هاشم وعمرو الحلواني.

ويقود خط الوسط محمد بيومي وبجواره محمد عادل وعمر الوحش، مع ثلاثي الهجوم أحمد مدبولي ومحمد الشامي وعبدالرحمن مجدي.

وقال صبري المنياوي، نجم الإسماعيلي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية بين فريقين لديهما دوافع الفوز مؤكدا أن الفرص متساوية بين الفريقين لتحقيق الفوز.

وأوضح أن الإسماعيلي لديه قوة هجومية مميزة بوجود الشامي ومدبولي وعبدالرحمن مجدي مؤكدا أن الزمالك أيضاً لديه القدرات لتحقيق الفوز والوصول لمرمى الإسماعيلي بوجود زيزو وإمام عاشور وبن شرقي.