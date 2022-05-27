مرتضى منصور يهدد بالرحيل عن الزمالك حال استمرار "إجباره" على اللعب في استاد القاهرة (فيديو)

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية، بالرحيل إذا استمر ”موقفهما، بشأن الاستقرار على قرار إقامة مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في استاد القاهرة الدولي، بالرغم من طلب النادي إقامة مبارياته في استاد الدفاع الجوي.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي، غدًا السبت، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر صفحته الرسمية:“اتحاد الكرة، ورابطة الأندية، صدَّرا أزمة دون لازم.. الزمالك من حقه اختيار ملعبه، والنادي اختار ملعبي بتروسبورت، واستاد القاهرة، وتم الاستقرار على استاد القاهرة“.

وأضاف: ”الزمالك طلب إقامة مبارياته في استاد الدفاع الجوي، وتواصل مع سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز، وحصل على إذنه بخوض المباريات المقبلة على الملعب الذي يخوض عليه بيراميدز مبارياته“.

وكشف مرتضى منصور أنه تمت مخاطبة رابطة الأندية لنقل مباريات الزمالك إلى استاد الدفاع، كما حصل النادي من قبل على موافقة وزارة الدفاع الجوي، والأمانة العامة، على استضافة استاد الدفاع لمباريات الزمالك، ولكن ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز رفض استقبال ملعب الدفاع الجوي لمباريات الزمالك.

وأوضح: ”ممدوح عيد قال لي إن الأهلي هيزعل“.

وأبدى مرتضى استغرابه من موقف الأهلي، مؤكدًا أن النادي الأحمر حاول بكل الطرق تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فلماذا يستكثر البعض هذا الأمر على الزمالك؟!.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه حاول نقل مباريات الفريق إلى استاد ”المقاولون العرب“، ولكن الملعب يخضع لأعمال الصيانة خلال الفترة الحالية.

واستطرد: “جمعت اللاعبين، واستأذنت فيريرا، وقلت لهم أنتم رجال، وتلعبون في أي مكان، وهذه ستكون آخر مباراة لكم في استاد القاهرة الذي كسبنا عليه دوري أبطال أفريقيا في 2002، وبعد المباراة سننظر في هذه القصة، نريد أن نلعب سواء على استاد بترو سبورت، أو الدفاع الجوي وهو ملك المصريين، وقلت للاعبين العبوا، واكسبوا، واكسروا حاجز النحس الذي تقولون عنه”.

ووجه رئيس الزمالك تحذيرًا في ختام كلامه، قائلًا: ”إذا استمر اتحاد الكرة، ورابطة الأندية واستمرت أخطاء الحكام، سأرجع للاعبين، وهل أنتم عاوزين تكملوا كرة في المناخ ده، ولو أنتم عاوزين أنا بره“.

وسيسعى الزمالك حامل اللقب إلى العودة لطريق الانتصارات، والفوز على الإسماعيلي في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، من أجل تعزيز موقعه في صدارة المسابقة بعد التعثر في آخر جولتين.

ومُني الزمالك بهزيمتين متتاليتين في آخر مباراتين خاضهما بالبطولة أمام إنبي وطلائع الجيش ليتوقف رصيده عند 41 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب 16 مباراة بسبب منافسته في دوري أبطال أفريقيا.

وسيغيب الأهلي عن الجولة الـ 21 التي تنطلق، غدًا الجمعة، بسب ارتباطه بالمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، الإثنين المقبل.

وقال الزمالك إن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا حرص على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق على مدار الساعات الماضية.

وأضاف الموقع الرسمي للزمالك: ”فيريرا طالب اللاعبين بمواصلة العمل بكل جدية، وتركيز، وقوة، من أجل مواصلة تحقيق الهدف، وهو الفوز في كل اللقاءات“.

وتابع الموقع: ”كما طالب اللاعبين بتنفيذ كل المطلوب منهم بكل دقة استعدادًا للمواجهة المهمة أمام الإسماعيلي في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز“.